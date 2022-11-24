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Владимир ЗеленскийФото: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Обстрелы Херсона - это месть проигравших

Лиза Ламбрехт
7 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 ноября.

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На 275-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 25 ноября (время московское).

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Владимир Зеленский прокомментировал российские удары по Херсону в своем вечернем видеообращении. "Почти каждый час я получаю уведомления об ударах оккупантов по Херсону и другим общинам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсонщины. Это месть тех, кто проиграл", - сказал президент Украины.

"Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут, - это терроризировать. Либо энергетический террор, либо артиллерийский, либо ракетный - вот до чего деградировала Россия при нынешних ее руководителях", - добавил Зеленский.

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Белорусская армия не будет участвовать в войне, развязанной Россией против Украины, уверяет правитель Беларуси Александр Лукашенко. "Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - сказал Лукашенко. По его словам, Беларусь задействована в этой войне "по многим направлениям", но без непосредственного участия военных. "Мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости", - утверждает белорусский правитель.

В результате обстрела Херсона погибли четыре человека

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Войска РФ обстреляли жилой район Херсона, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, в результате обстрела загорелся многоэтажный дом, снаряды также попали в детскую площадку. Согласно данным местных властей, четыре человека погибли, еще шесть ранены.

Хроника событий 24 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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