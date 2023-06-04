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Зеленский: Мы знаем, как Россия обходит санкции

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 июня.

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Владимир Зеленский
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua

На 467-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 5 июня (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что провел специальное совещание по введенным в отношении России санкциям с участием правительства и представителей разведки. "Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании, без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в частности ракеты", - сообщил Зеленский.

По его словам, украинские власти видят "каждое направление обхода имеющихся санкций" и будут предпринимать усилия, чтобы "эти направления закрыть". "Необходимые шаги будут", - подчеркнул он.

Хроника событий 4 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 июня 00.00 - 13.59 >>>

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