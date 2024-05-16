Защита детей: Брюссель начал расследование против Meta

Европейская комиссия инициировала официальное расследование против американской технологической корпорации Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, в связи с недостаточными мерами по защите детей и подростков. В Брюсселе ее подозревают в нарушении европейского Закона о цифровых услугах (DAS), предписывающего компаниям особенные обязанности по защите несовершеннолетних пользователей, сообщило европейское ведомство в четверг, 16 мая.

"Эффект кроличьей норы"

В Брюсселе подозревают, что соцсети Facebook и Instagram и заложенные в них алгоритмы могут способствовать развитию аддиктивного поведения у детей, отметил представитель Еврокомиссии. Он указал на возникновение так называемого "эффекта кроличьей норы", при котором пользователь, многократно переходя с одной страницы на другую, теряет из виду первоначальную цель и утрачивает ощущение времени.

Среди прочего будут изучены меры, принимаемые Meta для проверки возраста пользователей с целью защитить детей от неподходящего для них контента. Американская корпорация, по всей видимости, не принимает достаточных усилий, чтобы "минимизировать риск негативных последствий на физическое и психическое здоровье молодых европейцев на своих платформах Facebook и Instagram", заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Разбирательство ведется и против TikTok

Аналогичное расследование уже ведется в отношении социальной сети TikTok. Эту платформу проверяют "в таких областях, как защита несовершеннолетних, прозрачность рекламы, доступ исследователей к данным, а также управление рисками, связанными с аддиктивным дизайном и вредным контентом", заявили в Брюсселе. Если TikTok будет признан виновным в нарушении правил DSA, соцсети будет грозить штраф в размере до 6% от ее мирового оборота.

Закон о цифровых услугах (DSA) обязывает компании, признанные "очень крупными онлайн-платформами", соблюдать строгие нормы в области регулирования размещаемого на них контента. Главная цель закона - создание более безопасной онлайн-среды. Под его воздействие попали 19 цифровых гигантов, включая сервисы от Meta, Google, Apple и многие другие.

Между тем, несколько недель назад Еврокомиссия возбудила против Meta разбирательство в отношении предполагаемого распространения фейков перед июньскими выборами в Европарламент. Корпорации грозят штрафы в размере до одного процента глобального оборота. По данным ЕК, Facebook и Instagram имеют ежемесячно более 45 млн активных пользователей в ЕС.