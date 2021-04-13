Залем на Боденском озере - аббатство, замок, интернат (фотогалерея)

В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.
Этот немецкий остров-сад на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука российского царя Александра II.
Десять тысяч лет одной рыбацкой деревушки на Боденском озере.
Этот паломнический храм, посвященный Деве Марии, расположен в Баден-Вюртемберге на берегу Боденского озера. Он был возведен в середине XVIII века на месте средневековой часовни.
В Средние века в немецких землях насчитывалось около трех тысяч монастырей. В этой подборке - самые известные и примечательные.
Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.