 Залем на Боденском озере - аббатство, замок, интернат (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.04.2021

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По Германии

Залем на Боденском озере - аббатство, замок, интернат (фотогалерея)

В бывшем Залемском аббатстве на Боденском озере - замке Залем уже более 100 лет работает интернат, где учился принц Филипп - супруг британской королевы Елизаветы II.

  • Залемское аббатство на рисунке 1798 года

    Залем - аббатство, замок, интернат

    В этом бывшем монастыре - Залемском аббатстве, позже ставшем резиденцией маркграфов Баденских - замком Залем, находится один из самых известных частных интернатов Германии. Интернат был основан принцем Максимилианом Баденским в 1920 году. Одним из учеников школы в 1933-1934 годах был будущий супруг британской королевы Елизаветы II - принц Филипп, скончавшийся 9 апреля 2021 года.

  • Маркграфиня Теодора и принц Филипп

    Залем - аббатство, замок, интернат

    На этой фотографии 1960-х годов принц Филипп изображен в Залеме со своей сестрой - Теодорой Греческой. В 1929 году она вышла замуж за главу правящего дома Бадена - Бертольда Баденского - и позже позаботилась о том, чтобы брат получил возможность учиться здесь в спокойствии и отдохнуть от сложностей, возникших в семье после вынужденного изгнания отца - Андрея Греческого и родственников из Греции.

  • Замок Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Филипп попал в Залем в 12-летнем возрасте. Позже после прихода к власти в Германии национал-социалистов он последовал за своим учителем и одним из создателей школы Куртом Ханом - немецким педагогом еврейского происхождения. Хан выступал против нацистов, был арестован и освобожден после вмешательства Бертольда Баденского. Переехав в Шотландию, основал там новое учебное заведение - Гордонстоун.

  • Бернд Вестермайер

    Залем - аббатство, замок, интернат

    "Филипп был нормальным подростком, который завел в Залеме друзей и поддерживал некоторые эти дружеские отношения до наших дней", - рассказал в интервью SWR нынешний руководитель интерната Бернд Вестермайер, совсем недавно разговаривавший по телефону с одним из таких бывших соучеников, тоже уже почти 100-летнего возраста. Сам директор встречался с принцем Филиппом в 2016 году в Лондоне.

  • Замок Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Принц Филипп посетил Залем во время поездки в ФРГ своей супруги - Елизаветы II в 1965 году. Позже в интернат пришло письмо от королевы с благодарностью за радушный прием. В нем она выразила надежду, что день визита принца Филиппа для учеников интерната отныне станет выходным. Этого не произошло, но в Залеме поняли, что таким образом сам Филипп передал привет - с чувством юмора, которым славился.

  • Имперское аббатство в Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Раз зашла речь об этом месте, хотя и по печальному поводу, расскажем немного про историю монастыря и замка. Цистерцианская обитель была основана здесь примерно в шести километрах от Боденского озера, предположительно, в 1137 или 1138 году. В конце Средних веков Имперское аббатство в Залеме стало одним из самых больших и богатых в этом регионе. Так оно выглядело в 1681 году.

  • Монастырский храм в Залеме

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Сегодня одним из самых старых зданий на территории бывшего аббатства и нынешнего замка является эта монастырская церковь - Залемский собор, заложенный в готическом стиле в 1285 году. На возведение храма ушло около полутора столетий. Обратите внимание на типичную деталь ранних цистерцианских храмов - отсутствие больших башен и высоких колоколен.

  • Залемский мюнстер

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Внутри под строгими готическими сводами поражает богатое убранство уже другой эпохи - барокко. Такой вид эта церковь получила в самом конце XVII - начале XVIII веков во время восстановления монастыря после разрушительного пожара, случившегося здесь в марте 1697 года. Сейчас в бывшем монастыре даже есть небольшой музей пожарного дела.

  • Пожар в Залемском аббатства 1697 года

    Залем - аббатство, замок, интернат

    На этой иллюстрации как раз изображен тот самый пожар, возникший ночью из-за проблем с печкой в одной из сторожек. С помощью пожарных из соседних поселений от огня удалось спасти лишь храм и западное крыло основного здания вместе с библиотекой и архивом. Почти все произведения искусства и художественные ценности были уничтожены.

  • Замок Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Несчастье, однако, положило начало новой эпохе расцвета этого монастыря. Аббатство получило налоговые послабления и стало быстро богатеть. Оно не только было заново отстроено по всем правилам и моде тогдашней эпохи барокко, но и по своему влиянию и значению в Священной Римской империи германской нации могло тогда сравниться с небольшим княжеством.

  • Императорский зал в замке Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Как и положено, в таком важном монастыре имелся роскошный зал на случай визита императора. Исторические помещения и храм открыты для посетителей, как и бывший монастырский сад. Понятно, что во время нынешней пандемии все зависит от актуальных правил и предписаний, но в целом замок Залем был и остается одной из интереснейших достопримечательностей вокруг Боденского озера.

  • Замок Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Аббатство было распущено в 1804 году в ходе секуляризации наполеоновских времен. Затем бывший монастырь перешел в собственность маркграфов Баденских и стал называться замком Залем. Использовался от случая к случаю в качестве летней резиденции, однако в 1919 году здесь постоянно обосновался бывший рейхсканцлер Максимилиан Баденский, лишившийся власти после создания Веймарской республики.

  • Принц Бернхард Баденский, 2010 год

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Сейчас часть замка Залем продолжает служить в качестве семейной резиденции представителям Баденского дома, во главе которого находится наследный принц Бернхард, родившийся здесь в 1970 году. Однако в 2009 году после долгих переговоров большая часть этих владений и произведений искусства перешла земле Баден-Вюртемберг, заплатившей за сделку почти 58 миллионов евро.

  • Замок Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    В школе обучается примерно 700 учениц и учеников. В самом замке Залем живут и занимаются, если планы не нарушает пандемия, учащиеся с пятого по десятые классы. У интерната также есть современный кампус и еще один филиал в регионе. Годовая плата за обучение составляет около 45 тысяч евро. Примерно 20 процентов учащихся получают стипендии.

  • Замок Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    В списке бывших учениц и учеников этого интерната значатся бывшая королева Испании София Греческая, сын и дочь лауреата Нобелевской премии по литературе Томаса Манна - историк и эссеист Голо Манн и писательница Моника Манн, праправнук основателя компании Dr. Oetker Август Эткер, а также дизайнер и модельер Филипп Плейн.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Залемское аббатство на рисунке 1798 года

    Залем - аббатство, замок, интернат

    В этом бывшем монастыре - Залемском аббатстве, позже ставшем резиденцией маркграфов Баденских - замком Залем, находится один из самых известных частных интернатов Германии. Интернат был основан принцем Максимилианом Баденским в 1920 году. Одним из учеников школы в 1933-1934 годах был будущий супруг британской королевы Елизаветы II - принц Филипп, скончавшийся 9 апреля 2021 года.

  • Маркграфиня Теодора и принц Филипп

    Залем - аббатство, замок, интернат

    На этой фотографии 1960-х годов принц Филипп изображен в Залеме со своей сестрой - Теодорой Греческой. В 1929 году она вышла замуж за главу правящего дома Бадена - Бертольда Баденского - и позже позаботилась о том, чтобы брат получил возможность учиться здесь в спокойствии и отдохнуть от сложностей, возникших в семье после вынужденного изгнания отца - Андрея Греческого и родственников из Греции.

  • Замок Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Филипп попал в Залем в 12-летнем возрасте. Позже после прихода к власти в Германии национал-социалистов он последовал за своим учителем и одним из создателей школы Куртом Ханом - немецким педагогом еврейского происхождения. Хан выступал против нацистов, был арестован и освобожден после вмешательства Бертольда Баденского. Переехав в Шотландию, основал там новое учебное заведение - Гордонстоун.

  • Бернд Вестермайер

    Залем - аббатство, замок, интернат

    "Филипп был нормальным подростком, который завел в Залеме друзей и поддерживал некоторые эти дружеские отношения до наших дней", - рассказал в интервью SWR нынешний руководитель интерната Бернд Вестермайер, совсем недавно разговаривавший по телефону с одним из таких бывших соучеников, тоже уже почти 100-летнего возраста. Сам директор встречался с принцем Филиппом в 2016 году в Лондоне.

  • Замок Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Принц Филипп посетил Залем во время поездки в ФРГ своей супруги - Елизаветы II в 1965 году. Позже в интернат пришло письмо от королевы с благодарностью за радушный прием. В нем она выразила надежду, что день визита принца Филиппа для учеников интерната отныне станет выходным. Этого не произошло, но в Залеме поняли, что таким образом сам Филипп передал привет - с чувством юмора, которым славился.

  • Имперское аббатство в Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Раз зашла речь об этом месте, хотя и по печальному поводу, расскажем немного про историю монастыря и замка. Цистерцианская обитель была основана здесь примерно в шести километрах от Боденского озера, предположительно, в 1137 или 1138 году. В конце Средних веков Имперское аббатство в Залеме стало одним из самых больших и богатых в этом регионе. Так оно выглядело в 1681 году.

  • Монастырский храм в Залеме

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Сегодня одним из самых старых зданий на территории бывшего аббатства и нынешнего замка является эта монастырская церковь - Залемский собор, заложенный в готическом стиле в 1285 году. На возведение храма ушло около полутора столетий. Обратите внимание на типичную деталь ранних цистерцианских храмов - отсутствие больших башен и высоких колоколен.

  • Залемский мюнстер

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Внутри под строгими готическими сводами поражает богатое убранство уже другой эпохи - барокко. Такой вид эта церковь получила в самом конце XVII - начале XVIII веков во время восстановления монастыря после разрушительного пожара, случившегося здесь в марте 1697 года. Сейчас в бывшем монастыре даже есть небольшой музей пожарного дела.

  • Пожар в Залемском аббатства 1697 года

    Залем - аббатство, замок, интернат

    На этой иллюстрации как раз изображен тот самый пожар, возникший ночью из-за проблем с печкой в одной из сторожек. С помощью пожарных из соседних поселений от огня удалось спасти лишь храм и западное крыло основного здания вместе с библиотекой и архивом. Почти все произведения искусства и художественные ценности были уничтожены.

  • Замок Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Несчастье, однако, положило начало новой эпохе расцвета этого монастыря. Аббатство получило налоговые послабления и стало быстро богатеть. Оно не только было заново отстроено по всем правилам и моде тогдашней эпохи барокко, но и по своему влиянию и значению в Священной Римской империи германской нации могло тогда сравниться с небольшим княжеством.

  • Императорский зал в замке Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Как и положено, в таком важном монастыре имелся роскошный зал на случай визита императора. Исторические помещения и храм открыты для посетителей, как и бывший монастырский сад. Понятно, что во время нынешней пандемии все зависит от актуальных правил и предписаний, но в целом замок Залем был и остается одной из интереснейших достопримечательностей вокруг Боденского озера.

  • Замок Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Аббатство было распущено в 1804 году в ходе секуляризации наполеоновских времен. Затем бывший монастырь перешел в собственность маркграфов Баденских и стал называться замком Залем. Использовался от случая к случаю в качестве летней резиденции, однако в 1919 году здесь постоянно обосновался бывший рейхсканцлер Максимилиан Баденский, лишившийся власти после создания Веймарской республики.

  • Принц Бернхард Баденский, 2010 год

    Залем - аббатство, замок, интернат

    Сейчас часть замка Залем продолжает служить в качестве семейной резиденции представителям Баденского дома, во главе которого находится наследный принц Бернхард, родившийся здесь в 1970 году. Однако в 2009 году после долгих переговоров большая часть этих владений и произведений искусства перешла земле Баден-Вюртемберг, заплатившей за сделку почти 58 миллионов евро.

  • Замок Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    В школе обучается примерно 700 учениц и учеников. В самом замке Залем живут и занимаются, если планы не нарушает пандемия, учащиеся с пятого по десятые классы. У интерната также есть современный кампус и еще один филиал в регионе. Годовая плата за обучение составляет около 45 тысяч евро. Примерно 20 процентов учащихся получают стипендии.

  • Замок Залем

    Залем - аббатство, замок, интернат

    В списке бывших учениц и учеников этого интерната значатся бывшая королева Испании София Греческая, сын и дочь лауреата Нобелевской премии по литературе Томаса Манна - историк и эссеист Голо Манн и писательница Моника Манн, праправнук основателя компании Dr. Oetker Август Эткер, а также дизайнер и модельер Филипп Плейн.

    Автор: Максим Нелюбин


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