Вышиванка и война. Чем запомнится Владимир Макей

В материале DW - о том, как проявил себя Владимир Макей в разное время своей карьеры, какое наследство он после себя оставил и что означает для белорусских властей его преждевременный уход.

Неожиданная смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея 26 ноября 2022 года вызвала шок у многих. В том числе и во властных кругах. Первые слова полуофициальных соболезнований звучали растерянно. Соболезнования от Александра Лукашенко пришли позже, чем от некоторых зарубежных чиновников, и ограничились одной скупой строчкой.

Владимиру Макею было 64 года, он всегда выглядел бодрым и подтянутым – возможно, поэтому соцсети полны противоречивых слухов и конспирологических версий. Информации от семьи пока нет, независимые СМИ пишут о неожиданном инфаркте.

На то, что сам Макей не ощущал угрозы здоровью, говорит и график министра. В пятницу, 25 ноября он встречался с представителем Ватикана апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем - отношения с католической церковью у белорусских властей сейчас очень напряженные. В воскресенье, 27 ноября, собирался на спектакль жены, актрисы Веры Поляковой. 1-2 декабря глава МИД Беларуси должен был участвовать в мероприятии по линии ОБСЕ в Варшаве.

Ныне оппозиционный политик, в прошлом дипломат и министр культуры Павел Латушко хорошо знал Владимира Макея. В конспирологические версии оппозиционный политик не верит.

"Я бы не стал искать здесь каких-то подковерных историй", - сказал Латушко в интервью "DW Шоу", говоря о смерти политика. "Макей получил психологическую травму - было разрушено все, что он пытался выстроить..." - считает Павел Латушко.

Что же выстраивал Владимир Макей?

Жена-актриса и сын, который уволился из МИД в 2020 году

Владимир Макей был одним из самых открытых белорусских чиновников, чем подкупал и независимую прессу, пока она существовала в стране.

У него двое сыновей - Виталий от первого брака и Артем от второго, с актрисой Верой Поляковой. Брак был явно счастливым, супруги вместе появлялись на разных мероприятиях, давали интервью.

Вера Полякова после свадьбы актерскую карьеру не оставила. Наоборот: в 2021 она еще и возглавила Театр юного зрителя. Произошло это на фоне замены руководства многих театров после протестов-2020.

Протесты в Беларуси, сентябрь 2020 года Фото: TUT.BY/Reuters

Осенью 2019-го на день рождения Веры Поляковой приехал певец Филипп Киркоров, событие так обсуждали, что Макей опубликовал сообщение в соцсетях МИДа: "Для всех троллей, конспирологов и изобретателей сплетен сообщаю: меня с Филиппом связывает давняя дружба ещё с начала 2000-х годов".

Младший сын Владимира Макея еще ходит в школу. А вот старший сын Виталий с 2017 года работал в МИД. В сентябре 2020 года, после начала протестов, он уволился и ушел в IT-компанию, даже позволял себе комментировать некоторые "хамоватые” заявления МИД.

Разговоры о "преемнике", вышиванка и белорусский язык

Макей закончил иняз, учился в Дипакадемии МИД Австрии, 12 лет был "в рядах Советской армии", гласят скупые строчки биографии. По неподтвержденным данным, это было ГРУ - главное разведывательное управление, у Макея чин подполковника.

С 1993 года он работал на разных должностях в МИД Беларуси, откуда ушел на должность помощника президента. Время от времени фамилию Макея называли среди вероятных преемников Лукашенко при любом варианте транзита власти, вынужденном или естественном. Считалось, что он едва ли ни единственный, кто устроил бы и Запад, и Москву.

Министры иностранных дел РФ и РБ - Сергей Лавров и Владимир Макей Фото: Nikolai Petrov/BelTA/Handout/REUTERS

Подобные разговоры начались еще в 2009 году, когда стало понятно, что популярность Лукашенко падает и выборы 2010 года будут сложными. Но на операцию "преемник" белорусская власть не пошла. Победителем выборов объявили Александра Лукашенко, а протесты были жестоко подавлены. Отношения с Западом испортились надолго.

Именно Макей был тогда главой Администрации президента и отчасти несет ответственность за жестокий разгон протестующих, избитых и арестованных кандидатов президенты. Но при этом именно Владимир Макей, став в 2012 году главой МИД, начал главную и самую долгую "оттепель" в отношениях Беларуси и ЕС в 2012-2020 годах.

В любых воспоминаниях о Владимире Макее мы прочитаем о нескольких важных фактах: министр использовал белорусский язык на официальных мероприятиях, заявил однажды, что "мы должны больше на нем говорить", иногда надевал вышиванку и даже устроил прием в национальном стиле для послов разных государств.

2020, который изменил все

В 2020 году, за исключением нескольких дней тишины в августе, Владимир Макей занял четкую позицию на стороне "победителя выборов" Александра Лукашенко.

"Многие считали, что он мог бы стать триггером, переломить ситуацию в 2020 году. Но он ничего не сделал. Это человек системы. Но надежды были... И у меня были разговоры в Париже и Мадриде, меня спрашивали, мог бы Макей стать контркандидатом Лукашенко в 2020 году. И мой ответ был положительным - скорее да", - сказал DW политик Павел Латушко.

После революционного 2020 года Владимир Макей по-прежнему остался министром, хотя правительство почти полностью поменялось.

Глава МИД cменил не кресло, а риторику. Теперь во всех бедах Беларуси был виноват Запад, который должен был признать, что власть Лукашенко – законная, и снова начать диалог.

"Режим крепок, он силен, и он выстоит. Поэтому надо выстраивать с ним отношения исходя из этого факта. Не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Более того, это приведет (...) к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры", - предупреждал о репрессиях Владимир Макей в интервью на государственном телеканале "Беларусь 1".

Слова министра сбылись уже через пару месяцев: в середине 2021 года началась тотальная зачистка всех неправительственных организаций.

Был главным переговорщиком с Западом. Замены нет?

Владимир Макей часто озвучивал то, что хотел донести до европейцев Александр Лукашенко. Одним из самых ярких примеров стало заявление министра о том, что российские войска покинут Беларусь после учений "Союзная решимость" в 2021году. Они же не только не покинули, но и напали 24 февраля 2022 года на Украину с территории Беларуси.

В апреле 2022 года, когда российские войска увязли в Украине, судя по всему, состоялась новая попытка осторожно "прощупать почву" в ЕС. Владимир Макей написал письмо представителям европейских дипведомств, явно - не без одобрения своего руководителя.

В письме Макей также просил разрешения прояснить позицию Беларуси в отношении "горячего конфликта": "Мы категорически отвергаем любые инсинуации о том, что Беларусь каким-то образом вовлечена в военные действия в Украине. Беларусь не собирается быть втянутой в войну".

Автор призывал восстановить диалог и вспоминал о "поддержке суверенитета и независимости всех европейских стран, включая Беларусь".

Официального ответа на это письмо не было.

Эта двойственность, неоднозначность, готовность изменить риторику ради достижения нужных целей - одна из его главных черт.

"Для меня Макей уходит не на 100% понятным и однозначным персонажем белорусской истории", - пишет политолог Артем Шрайбман. Но, признавая несомненные заслуги Макея в качестве переговорщика, в своем тексте для центра “Карнеги” политолог резюмирует, что в будущем понадобится нечто большее, чем умение маневрировать: "Роль Макея можно было сравнить с усилителем сигнала в обе стороны - от Лукашенко на Запад и от западных политиков к Лукашенко. В прошлые годы без него сигнал шел бы хуже... Но сейчас, чтобы привлечь внимание Запада, от Минска потребуются настолько радикальные перемены во внутренней и внешней политике, что их сложно будет с чем-то перепутать".

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