Беларусь грозит Евросоюзу ответными санкциями

Беларусь подготовила ответные меры на санкции Евросоюза, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей во вторник, 22 декабря. Деятельность ряда политических фондов в Беларуси будет приостановлена, а некоторые гуманитарные и культурные программы пересмотрены, объяснил он. Кроме того, власти республики расширят список лиц, которые не смогут попасть на ее территорию.

Министр назвал "абсолютно необоснованным" включение белорусских предприятий и физических лиц в санкционный список ЕС. Минск примет ответные меры еще по трем направлениям, добавил Макей. Глава белорусского МИДа не озвучил конкретные шаги, а лишь заверил, что они будут "действительно очень чувствительными и серьезными".

Евросоюз 17 декабря ввел уже третий пакет санкций против окружения белорусского правителя Александра Лукашенко. В санкционный список были включены еще 29 человек и семь юридических лиц, в основном оборонных предприятий.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, прошедших 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Пакеты санкций ЕС

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. В санкционный перечень попали глава МВД страны и его заместители, а также весь состав ЦИК. В ноябре ЕС расширил список, включив в него Александра Лукашенко и еще 14 человек.

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