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Спасатели разбирают завалы после ракетного удара россиян по Краматорску, 2 января 2023 годаФото: Yevgen Honcharenko/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Выросло число жертв ракетного удара РФ по Краматорску

Александра Иванова
22 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 февраля.

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На 345-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 3 февраля (время московское).

Число жертв российского ракетного удара по жилому дому в Краматорске выросло до четырех

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Под завалами жилого дома в Краматорске, который поздним вечером 1 января подвергся ракетному удару россиян, нашли тело погибшей женщины, сообщил городской голова Александр Гончаренко. Число жертв выросло до четырех.

В течение двух последних дней в Краматорске от атак российских войск разрушено 51 многоэтажное жилое здание, написал ранее в соцсети Гончаренко. По его словам, в результате ракетных ударов также 14 человек ранены, еще 13 человек обратились за амбулаторной помощью. Разрушениям подверглась 51 многоэтажка (670 квартир), школа, поликлиника, магазины и офисы, говорится в сообщении.

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Согласно опросу института Infratest dimap, судьба украинцев беспокоит жителей Германии больше, чем возможное ухудшение собственного экономического положения. В частности, тревогу за жизнь украинцев в условиях войны испытывают 82% опрошенных. Ухудшения экономической ситуации в Германии вследствие войны опасаются 68%. Эта доля по сравнению с апрельским 2022 года опросом снизилась на 12 процентных пунктов.

Две трети жителей ФРГ считают, что Россия - в случае, если ей удастся покорить Украину, - способна напасть и на другие европейские страны. В то же время на 3 процентных пункта до 59% выросла доля тех, кто опасается прямого втягивания Германии в боевые действия.

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Российские войска в Украине сейчас находятся в "специфической стадии": "когда стратегический проигрыш России уже ясен", но тактически имеется ресурс для попыток наступательных действий. Такую оценку ситуации высказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. По словам украинского лидера, "враг должен выйти из этой своей стадии гораздо более ослабленным, чем предполагает для себя в худших сценариях".

Хроника событий 2 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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