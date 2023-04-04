Прием Финляндии в НАТО и другие события 405-го дня войны

Финляндия стала 31-м членом НАТО. Компании из ФРГ вновь застраховали "Северный поток". США объявили о новом пакете помощи Киеву. В РФ арестована подозреваемая в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге.

На 405-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 4 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Вступление Финляндии в НАТО

Финляндия на торжественной церемонии в Брюсселе стала 31-м членом Североатлантического альянса.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал подписанный им документ о присоединении к альянсу госсекретарю США Энтони Блинкену. Последний перед началом церемонии подчеркнул, что считает расширение НАТО результатом политики президента РФ Владимира Путина. В свете агрессии РФ против Украины многие страны пришли к мнению, что им необходимо делать больше для собственной защиты, указал глава Госдепа. День вступления Финляндии в НАТО Блинкен назвал "историческим".

Аналогично высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Президент Путин хотел захлопнуть двери НАТО, но сегодня мы показали ему, что он потерпел неудачу", - цитирует его слова корреспондент DW в Брюсселе.

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) приветствовали расширение Североатлантического альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Финляндию и президента Саули Ниинистё со вступлением в НАТО. "В условиях российской агрессии альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе. Рассчитываем, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели", - написал он в Twitter.

Reuters: Страховщики из ФРГ снова застраховали "Северный поток"

Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", контролируемого Россией, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников, давших понять, что восстановление трубопровода не исключено после предполагаемой диверсии.

Страхование двумя крупнейшими компаниями Германии имеет решающее значение для любого долгосрочного будущего трубопровода, который был основным маршрутом транспортировки российского газа в Европу в течение десяти лет до взрыва в сентябре 2022 года, отмечает агентство .

По сведениям Reuters, возобновление страхования противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с Москвой, но один из пяти собеседников указал, что правительство Германии не возражало против такого покрытия. Большинство западных инвесторов списали свои доли в трубопроводе.

К вечеру 4 апреля немецкие компании Allianz и Munich Re не опровергли сообщение о страховании простаивающего инфраструктурного объекта.

Ход военных действий

Согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ , за сутки Россия нанесла по территории Украины два ракетных и 28 авиаударов. При этом были задействованы 17 беспилотных летательных аппаратов Shahed-136, 14 из которых были уничтожены. Кроме того, ВС РФ нанесли по Украине 7 ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Как пишет Генштаб ВСУ, в результате российских обстрелов погибли и были ранены мирные жители.

В сводке отмечается, что основные наступательные усилия российская сторона продолжает сосредотачивать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. "В течение суток 4 апреля были отражены 45 вражеских атак. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий", - говорится в сообщении.

За день ВВС Украины нанесли семь авиаударов по местам сосредоточения ВС РФ, следует из сводки. При этом украинские ракетные и артиллерийские подразделения поразили 2 командных пункта и 1 станцию радиоэлектронной борьбы россиян.

Между тем Минобороны РФ сообщает в вечерней сводке об успешных наступательных действиях российской армии на Купянском, Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ "в течение суток нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 96 районах", утверждает Минобороны РФ.

Новый пакет военной помощи Украине от США

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов (2,3 млрд евро). Как сообщает пресс-служба Пентагона, пакет состоит из двух частей. Первая, на 2,1 миллиарда долларов (1,9 млрд евро), финансируется из Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), в рамках которой оружие заказывается у производителей, а не берется из запасов американских вооруженных сил. В рамках USAI Украине будут переданы, среди прочего, дополнительные боеприпасы для передвижных зенитно-ракетных комплексов NASAMS, радиолокационные станции воздушного наблюдения и противотанковые комплексы Javelin.

Остальная сумма, которая приходится прежде всего на боеприпасы, поступит в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, которая позволяет лидеру США в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов. В поставку войдут дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и РСЗО HIMARS. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, за год Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму 32 млрд долларов (29,3 млрд евро), еще более 20 млрд долларов (18,3 млрд евро) выделили союзники.

Санкции Норвегии в отношении России

Норвегия присоединилась к десятому пакету санкций ЕС в отношении России. Санкционный список страны при этом пополнился еще 87 физическими и 34 юридическими лицами. Штрафные меры предусматривают также экспортные ограничения на часть высокотехнологичных изделий, транспортных средств, стройматериалов, объектов авиационной промышленности и других товаров, которые могут использоваться российской армией. Кроме того, вводятся новые ограничения на импорт российского битума, асфальта, синтетического каучука и технического углерода.

По данным правительства, норвежский пакет повторяет европейский "с некоторыми изменениями". Всего в санкционном списке Норвегии 1678 физических и юридических лиц из России.

Ранее в этот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил, что считает планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси угрозой для Европы. В конце марта он говорил, что подобный шаг Москвы станет поводом для введения новых санкций.

Расследование убийства провоенного блогера Татарского

Ответственность за взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский провоенный блогер Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), взяла на себя "Национальная республиканская армия"(НРА).

Об этой структуре ничего не было известно до 21 августа 2022 года, пока оппозиционный политик Илья Пономарев, который с 2016 года проживает в Украине, не заявил, что НРА взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля, в результате которого погибла 30-летняя публицистка Дарья Дугина. Из манифеста НРА, зачитанного Пономаревым, следовало, что эта организация объединяет "российских активистов, военных и политиков", которые решили поставить вне закона "разжигателей войны, грабителей и угнетателей народов России".

Ранее в этот же день российские СМИ сообщили об аресте Басманным судом Москвы Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб блогер. Девушке были предъявлены обвинения по статьям о теракте, совершенном организованной группой, повлекшем умышленное причинение смерти человеку, а также о незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой.

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