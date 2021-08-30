Вредные советы белорусам: как пережить репрессии и не впасть в депрессию

Писатель Андрей Жвалевский специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" написал "вредные советы", как быстро и надолго впасть в депрессию в белорусских реалиях. Обсудить его мнение и поделиться своим видением ситуации можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

Уже больше года мы с Евгенией Пастернак ведемежедневные хроники белорусского протеста. С точки зрения журналистики - ничего примечательного, дайджест как дайджест. Но подписчики требуют: "Еще! Давай! Не останавливайтесь!". Говорят, что наши короткие отчеты позволяют выдохнуть, взглянуть вперед с облегчением, вынырнуть из отчаяния. И просят нас поделиться рецептом оптимизма - как, мол, вы его сохраняете в условиях репрессий и общего уныния (мы живем в Минске все время).

Можно было бы, конечно, составить сейчас коктейль из "Полианны", методичек Think Positive и философии жизни Мамардашвили, приклеить на него бирку "Принимать три раза в день вместо чтения новостей" и на том успокоиться. Но опыт показывает, что так не работает - слишком скучно. И запоминается плохо.

А вот "вредные советы", напротив, читаются весело и запоминаются легко.

Итак, шесть универсальных правил и одно специальное, как впасть в депрессию - быстро, качественно и надолго.

Андрей Жвалевский

Во-первых, забудьте слово "терпение"

Ваши желания должны исполняться тут же, немедленно и полностью. Вы написали жалобу на фальсификаторов выборов - на следующее утро гадов посадили, голоса пересчитали, результат достигнут. Вышли на марш - правительство тут же пало. Проскандировали: "Это наш город" - ОМОН с позором бежал.

И, как только мгновенного исполнения желаний не произошло, ваша задача - немедленно впасть в фрустрацию и решить, что "все напрасно", "протест выдохся", "ничего не получится". Для справки: я впервые услышал, что протест выдохся, 20 августа 2020 года. С тех пор он выдыхается непрерывно.

Важно! Ни в коем случае не слушайте зануд, которые рассказывают вам, сколько лет боролся Ганди или хотя бы польская "Солидарность"! Вам победа нужна немедленно! А если ее нет немедленно, ее не будет никогда!

Во-вторых, читайте побольше негатива

Прямо выискивайте в новостной ленте сообщения об арестах, приговорах, ужасах заключения. Старайтесь пропускать мимо глаз те места, где рассказывается о мужестве задержанных. Это только помешает качественному унынию.

Если новостей мало, поищите всякие мутные сайты с конспирологией. Ну, где рассказывается, что все равно судьбы Беларуси решает только Путин, и больше никто. Про секретные подземные тюрьмы. Про коварных провокаторов и всесильные спецслужбы. В общем, если после очередной статьи тянет напиться - это то, что надо.

Кстати, напиться для усиления эффекта - отличная идея. Нет лучше депрессанта, чем алкоголь.

В-третьих, нойте

Потому что уныние в одиночку - полумера. Надо, чтобы все вокруг тоже ныли.

Для этого не просто читайте всякую чернуху, но и активно ею делитесь в соцсетях. Сопровождайте упадочными комментариями. Из "лайков" используйте только негативные. Лучше всего - найдите группу таких же нытиков и вплетите свой плач Ярославны в общий хор.

К сожалению, не все прислушаются к вашему нытью. Найдутся жизнерадостные идиоты, которые будут пихать вам в глаза позитивные новости, рассказывать о мужестве борцов с режимом, разоблачать фейки. С такими оптимистами следует безжалостно расправляться, писать под их постами уничижительные комментарии, вовсю использовать иронию и сарказм. Если на то пошло, можете сами придумать несколько фактов. Например, "у меня друг в ГУБОПиК служил, он рассказывал, что всем протестующим вшивают ампулу с взрывчаткой". Пусть опровергают!

Издевательство над оптимистами вообще отличная стратегия. Так вы убиваете двух зайцев: и укрепляетесь в своем унынии, и чувствуете моральное превосходство. Нытики всегда кажутся умнее и значительнее, чем позитивно настроенные люди. Да и энергии на нытье тратится гораздо меньше, чем на активный оптимизм.

В-четвертых, всех подозревайте

Ведь вы уже начитались про всемогущество белорусских силовиков? (Тот факт, что "Киберпартизаны" взломали все их компьютерные базы, следует величественно игнорировать.) Это значит, что агенты КГБ повсюду. Среди ваших друзей. Среди коллег. Среди домашних питомцев - а вы давно подозревали, что ваш кот - "крыса", а собака на прогулке отбегает подальше, чтобы слить информацию куратору.

Соответственно, никому не доверяйте, ни с кем не откровенничайте, Телеграм удалите, в фейсбуке можете что-то почитывать, но не дай вам Бог поставить позитивный лайк! Вы же читали на сайте "Беспощадный КГБ", что за каждый лайк в застенках СИЗО вам загонят под ногти огромные иголки.

А знаете… вообще никаких лайков лучше не ставить. От греха подальше.

Да и аккаунт из Фейсбука лучше удалить.

И из "ВКонтакте".

И из "Одноклассников".

Если вам одиноко, заведите ISQ. Там точно нет секретных агентов. Там вообще никого нет.

Но это не значит, что за вами не подслушивают, не подглядывают, не следит "наружка".

Вам следует оставаться в темной комнате с задернутыми шторами под одеялом - обязательно с полностью выключенными гаджетами (включая радиоточку). Хотя и это ничего не гарантирует.

Помните об этом, чтобы погрузиться в пучину отчаяния еще на пару метров.

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В-пятых, никакого общения вживую

Вы уже, наверное, обратили внимание, что выше я использую слова "читайте", "пишите", "оставляйте комментарии", "ставьте лайки". Но ни разу - "послушайте", "расскажите", "поболтайте", "пожмите руку". Это совсем не случайно.

Живое общение убивает депрессию. Когда вас обнимает живой человек, мир кажется не таким ужасным. Когда вы в компании вспоминаете, как удирали от ОМОН, вам вдруг становится весело. Когда вы рыдаете в настоящее плечо, вас начинает отпускать.

А уж какой страшный удар по унынию наносит секс с любимым человеком! Просто чудовищный, непростительный удар.

Поэтому - никаких встреч в реале. На работе - глаза в монитор, наушники в уши. Если есть возможность - бегом на удаленку. На соседей не смотрите. От семьи изолируйтесь на балконе. Или в туалете.

Потому что, как вы помните, вокруг сплошные секретные агенты, которые так зыркают, так и вынюхивают.

Секс? Ну, если без него никак, то черт с ним. Но на ходу, по-быстрому, без всяких разговоров по душам.

Ну что, чувствуете, как тоска и ужас сладкими тисками сжимают вам горло? Вы уже почти готовы к полноценному унынию, осталось сделать последний шаг. Вернее, не сделать.

В-шестых, ничего не делайте

Это, пожалуй, самое важное.

Человек, который делает настоящее, осязаемое дело, вырабатывает антитела против хандры. Главное, чтобы это дело было важным и полезным. Не грандиозным, не эпохальным - просто полезным. Хотя бы для одного человека.

Самое страшное - бесплатные и добровольные дела. Перевели через дорогу старушку, покрасили обшарпанную скамейку у подъезда, собрали и выбросили рекламные бумажки у почтовых ящиков - и депрессия не такая уж цельная.

Поэтому ваш девиз - безделие. Ваша цель - выученная беспомощность. Шевелить пальцем - только по прямому приказу начальства и под его бдительным взглядом. От бабушки отвернуться, на скамейку плюнуть, через бумажки переступить. И никакого волонтерства или общественной деятельности! Все равно в интернете пишут, что от нас ничего не зависит, и все решает Путин. Вот пусть Путин и занимается бабушкой, скамейкой и бумажками.

Для настоящего уныния необходимы вялые руки, опущенная голова и диван с пивом.

Шесть перечисленных шагов почти каждого приводят к могильной плите, на которой написано: "Все ерунда, кроме пчел. Впрочем, и пчелы тоже ерунда".

Но если вдруг вы честно выполнили все рекомендации, а хандры все нет, могу дать вам последнюю пилюлю, самую действенную.

Она работает не во всех странах мира, но в Беларуси сегодня она доведена до совершенства. Тем не менее даже в нашей стране мало желающих принимать ее. Даже моя мама (80 лет, единственный из моих родных и знакомых, кто голосовал за Лукашенко) отказывается от этой пилюли. По данным немецкого исследовательского центра ZOiS, добровольно ее принимает около 10% белорусов. А вот политзаключенных этим снадобьем пичкают с утра до вечера.

Я имею в виду белорусское телевидение (БТ). Оно у нас исключительно государственное, и исключительно полезное для депрессии.

Именно БТ расскажет вам, что протест затух. Каждую неделю на протяжении года будет рассказывать, чтобы не возникло ни единого сомнения. Раскроет страшные конспирологические тайны (на одном из госканалов всерьез рассказывают про мировое "глубинное государство"!). Продемонстрирует, насколько всесильны спецслужбы. Запугает. Рассорит с соседями. Отобьет охоту хоть что-нибудь делать.

Одним словом - абсолютное психотропное оружие.

Но если вы решите не следовать всем этим правилам, а делать все наоборот - депрессия не придет.

Поверьте, это несложно. Не сложнее, чем чистить зубы каждый день.

Автор: Андрей Жвалевский, белорусский писатель

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