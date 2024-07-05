Возвращение "скифского золота" - это о ценности, а не о цене

В Сокровищнице Музея истории Украины открылась выставка "скифского золота". О пути артефактов на родину и о том, почему так важно было вернуть их в Украину, где продолжается война, DW рассказал Юрий Полидович.

В пятницу, 5 июля, в Сокровищнице Национального музея истории Украины, расположенной на территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра", открылась выставка - "Сокровища Крыма. Возвращение". За возвращение этих экспонатов, широко известных как "скифское золото", Украина боролась почти 10 лет.

В 2013 году археологические сокровища Крыма и Северного Причерноморья впервые побывали за пределами Украины - их вывезли в Германию и экспонировали в Рейнском земельном музее Бонна. Оттуда в феврале 2014 года выставку перевезли в Нидерланды - в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме, где ее и застала российская оккупация полуострова.

В выставку вошли артефакты, принадлежавшие четырем крымским музеям, а также предметы из коллекции Сокровищницы. Последние вернулись в Киев еще в 2014 году, а за собственность крымских музеев началась борьба. Музеи полуострова просили вернуть экспонаты им, то есть на оккупированную Россией территорию. Украина настаивала на том, что собрание музеев является ее государственной собственностью. Музей Алларда Пирсона заявил, что вернет экспонаты "законным владельцам", однако не уточнял, куда - в аннексированный Крым или на территорию материковой Украины.

В ноябре 2014 года представители крымских музеев подали иск в Окружной суд Амстердама, требуя возвращения экспонатов выставки в соответствующие учреждения на полуострове. Судебные разбирательства длились девять лет. В июне 2023-го Верховный Суд Нидерландов отклонил последнюю - кассационную - жалобу крымских музеев и оставил без изменений решение о передаче артефактов Украине.

В ноябре 2023 года экспонаты прибыли в Киев. С 5 июля их будут постоянно выставлять в Сокровищнице Национального музея истории Украины - вплоть до деоккупации Крыма. О пути крымских сокровищ на родину, а также о том, почему несмотря на войну так важно было вернуть их в Украину и как их защитить, DW поговорила с Юрием Полидовичем, заведующим отделом Сокровищницы Национального музея истории Украины.

Заведующий отделом Сокровищницы Национального музея истории Украины Юрий Полидович Фото: Victoria Sidorova, National Museum of the History of Ukraine

DW: Господин Полидович, после многих лет судебной волокиты в Украину вернули 565 экспонатов. На выставке Сокровищница покажет их все?

Юрий Полидович: Это полноценная выставка, вписанная в наше пространство - мы приложили все усилия, чтобы не совсем стандартные для нашего помещения экспонаты выставить и максимально их показать. В основном все возвращенные артефакты будут представлены. Не будет выставлено лишь незначительное количество предметов, нуждающихся в реставрации.

Больше, чем золото скифов

- В предыдущих интервью вы отмечали, что обобщенное название этих экспонатов - "скифское золото" - не совсем соответствует действительности. Расскажите, почему речь идет, по сути, не только о золоте и почему оно не совсем скифское?

- О том, откуда взялось название "скифское золото", нужно спрашивать именно у журналистов. Оно появилось сразу, еще в 2014 году. Когда коллекция в ноябре 2023 года наконец вернулась к нам в музей, пошли даже абсурдные сообщения о том, что в Киев вернулись 2,5 тонны "скифского золота". А на самом деле она представляет экспонаты из самых разных материалов: золотые, бронзовые, из драгоценных и полудрагоценных камней, из стекла, керамики, дерева, камня. В частности, каменные стелы и другие экспонаты из камня и добавили вот этот общий тоннаж экспонатов. Есть и экспонаты из золота, и наибольшую часть из них составляют многочисленные аппликации, пластинки-нашивки на одежду, головные уборы, личные украшения.

Парные серьги с антропоморфными подвесками. І век н. е. Некрополь Усть-Альма. Раскопки 1996 года. Золото, стекло. Владелец - Бахчисарайский историко-культурный заповедник Фото: Oleg Mitukhin, National Museum of the History of Ukraine

В то же время, нам как музейщикам, как археологам очень интересны предметы из дерева. Уникальность ситуации в том, что в могильниках 2000-летней давности - в курганах или грунтовых могильниках - ни на территории материковой Украины, ни в Крыму практически не находят деревянные предметы, это огромная редкость. А тут как раз есть серия уцелевших предметов. Они ценнее золота, ведь ценность любого археологического предмета заключается в том, что он рассказывает о древних временах.

Почему не совсем "скифское" - здесь сложнее, ведь значительная часть экспонатов происходит из могильников, связанных с Позднескифским государством. Это не совсем те скифы, которые жили в V-IV веке до н.э., это поздние скифы, их далекие потомки, которые продолжали жить на территории Нижнего Поднепровья и в Крыму и которые уже смешались с другим населением. В частности, в Крыму - с таврами, греческими поселенцами, а также с сарматами, которые приходили на полуостров и находили там свою новую родину, смешиваясь с местным населением. То есть это такое интересное смешение населения, где есть какая-то составная часть от каждого народа, в том числе и скифов.

"Скифское золото" вернулось в Украину To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Это одна часть. Другая часть - это предметы, связанные с древнегреческими городами и государствами, такими как Боспорское государство, с Херсонесом. И еще несколько групп предметов, связанных с финальными этапами древнего периода - это готы и кочевники-гуны, пришедшие в конце IV века н.э. То есть экспонаты показывают целый спектр разных культур, народов, проживавших на территории Крыма в период от V века до н.э. по VII век н.э.

Жемчужины коллекции: лакированные китайские шкатулки, золото и мраморная плитка

- Какие из этих артефактов считаются имеющими большую историческую ценность? Расскажите, пожалуйста, о жемчужинах коллекции.

- Главная жемчужина, наверное, и предмет, который, как рассказывают, стал первопричиной для создания выставки - это фрагменты лакированных китайских шкатулок, найденные в захоронениях в некрополе Усть-Альмы, датируемых I веком н.э. периода смешанного скифо-сарматского населения.

Лакированная китайская шкатулка из трех частей. І век н.э. Некрополь Усть-Альма. Дерево, лак. Владелец - Бахчисарайский историко-культурный заповедник Фото: Oleg Mitukhin, National Museum of the History of Ukraine

Фрагменты этих шкатулок известны далеко на Востоке, в степях Монголии, находили их и в Поволжье и Крыму. В одном из таких захоронений во время раскопок удалось их обнаружить, а затем - найти в Японии реставраторов, которые согласились это все восстановить. Дерево пережило время плохо, но сохранились фрагменты лакового покрытия с остатками узора. Японские мастера, в частности Шосаи Китамура, воссоздали одну шкатулку и реконструировали еще одну. То есть у нас есть две шкатулки, которым около двух тысяч лет, и подобных больше нигде в мире нет.

Также у нас есть ценные находки из некрополя Джурга-Оба неподалеку Керчи. Этот могильник связан с готами или иными германскими народами, и в нем как раз сохранились драгоценные украшения - две золотых серьги, кольца, парные золотые браслеты. Украшения датируются V веком н.э. и выполнены в технике клуазонне. Они удивительны за счет этого, и я бы как раз группу этих украшений выделил среди других экспонатов.

Парные серьги с антропоморфными подвесками. І век н. е. Некрополь Усть-Альма. Раскопки 1996 года. Золото, стекло. Владелец - Бахчисарайский историко-культурный заповедник Фото: Oleg Mitukhin, National Museum of the History of Ukraine

И, наверное, одна из наиболее привлекательных вещей, от которой нельзя оторвать взгляд, - это мраморная плитка с изображением девушки или коры, как ее называли на греческом языке. Скорее всего, это одна из юных богинь. Эта плитка была частью отделки храма, их было много и они будто бы формировали хоровод из девушек в необычном танце, связанном, возможно, с богом Аполлоном. Это одна из жемчужин выставки, чрезвычайно красивая.

Надгробная стела Гермодора, сына Алкима. Конец IV-III века до н.э. Херсонес. Раскопки 1961 года. Известняк, краски. Владелец - Национальный заповедник "Херсонес Таврический" Фото: Oleg Mitukhin, National Museum of the History of Ukraine

А самые массивные экспонаты - это надгробные плиты, как боспорские с сюжетными изображениями, так и более лаконичные херсонесские с символическими обозначениями того, какой человек был похоронен под ней. И некоторые истории, связанные с этими людьми, удалось проследить по археологическим находкам, очень интересно.

Есть интересная и необычная прялка из слоновой кости. Скорее всего, она происходит из Египта, а найдена была в Пантикапее - на месте современной Керчи. Она принадлежала какой-то знатной женщине. Собственно, прялка - это символ того, что женщина, имеющая такую ​​вещь, - хорошая хозяйка. Понятно, что знатные женщины не пряли пряжу, но была традиция выходить к гостям, держа столь драгоценные небольшие прялки с частью кудели. Прялка, представленная на выставке, интересна тем, что на ней изображена женщина с ребенком на руках. Исида ли это, египетская богиня, с малышом Гором, или кто-то еще - мы можем только догадываться. Но Исиду с Гором часто расценивают в истории религии как прообраз Богородицы с младенцем.

- Давайте поговорим еще об аспекте безопасности в контексте того, что эти предметы находятся сейчас в Украине. Какие усилия пришлось приложить к тому, чтобы разместить эту коллекцию в Киеве?

- Основная часть усилий была связана с физическим возвращением коллекции, с деньгами на транспортировку в Украину. Не знаю всех нюансов, но во время переговоров о возвращении коллекции договорились, что нидерландская сторона не будет требовать возмещения стоимости пребывания коллекции в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме - речь шла о немалой сумме, более 100 тысяч евро. Но они в то время не брали на себя компенсацию перевозки, как это было оговорено договорами. Поэтому деньги на это выделили через министерство культуры и информационной политики Украины. Транспортировка прошла со своими сложностями. Это был ноябрь, когда была заблокирована граница с Польшей. Перевозили не прямым путем, а через Австрию, Румынию и дальше в Украину. Но логистически сработали очень быстро, таможня шла навстречу на каждом шагу.

При организации выставки была заминка в том, что нужно было найти спонсора - денег, которые требовались, нет ни у музея, ни у министерства. Навстречу пошел благотворительный фонд BGV, выделив необходимые ресурсы.

"Мы вернули частичку Крыма в Украину"

- Когда музей сообщил о том, что экспонаты наконец доехали до Украины, речь шла о том, что меры безопасности, связанные с войной, должны быть беспрецедентными. Вы можете рассказать, как защищена эта коллекция от рисков, которые несет война?

- Вы ведь понимаете, что во время войны предусмотреть все риски невозможно. Мы выполнили все необходимые и возможные процедурные меры безопасности, чтобы защитить экспонаты. Но они не разглашаются. Наш музей имеет опыт работы во время войны, а наша собранная коллекция намного ценнее, чем крымские экспонаты. Однако военные риски есть, от них никуда не денешься, поэтому верим в ВСУ, работаем вместе с ВСУ.

- Казалось бы, безопаснее было оставить коллекцию в Амстердаме до окончания войны. Почему было важно привезти артефакты обратно в Украину и выставлять?

- Важен тот процесс, который стоит за возвращением этих предметов - судебный марафон, который длился годами и закончился в пользу Украины. Это первый подобный судебный процесс на международном уровне, связанный с противостоянием России, который выиграла Украина. Формально это будто бы был судебный процесс с крымскими музеями, но мы все очень хорошо понимаем, что за этим стояла Россия. И это было противостояние Украины и России.

И было важно не только выиграть суд, но и вернуть экспонаты в Украину и показать, ради чего продолжалось это сражение. И речь идет не о золоте, не о цене, а о ценности - духовной и исторической. Это была битва за прошлое, ведь Россия почему-то считает Крым своим, для нее это один из "скрепов", за который она держится когтями.

Показать настоящий Крым, его историю - это было важно. Вернув экспонаты, мы тем самым вернули частичку Крыма в Украину. Президент Зеленский после того, как было принято окончательное судебное решение, сказал: "Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым". Эти слова достаточно четко определяют суть происходящих процессов.

- То, что музей решил экспонировать эту выставку до момента деоккупации Крыма, а затем, как только появится возможность, готов вернуть артефакты в крымские музеи - это продолжение этой линии символизма?

- Безусловно, да. Это свидетельство того, что мы ничего не прячем, никуда не деваем. Вот оно все есть, перед вашими глазами, перед всем миром. И все экспонаты после деоккупации будут сразу же перевезены и возвращены в крымские музеи, в которые они вернулись бы еще 10 лет назад, если бы не оккупация Крыма.

Но есть еще один момент, который будет звучать на выставке и который подчеркивает ее кураторка Оксана Лифантий - то, что наряду с этими предметами и судьбой выставки должен звучать вопрос о судьбе археологического наследия Крыма за годы оккупации. Речь идет о проведении раскопок, которые можно считать незаконными, потому что они проводились вне юрисдикции Украины. И о массовом строительстве на территории Крыма, в результате чего пострадали некоторые достопримечательности - например строительство так называемого "музея" на территории "Херсонеса Таврического", "реставрация" бахчисарайского Ханского дворца и многое другое.

Также она затрагивает вопрос сохранения музейных коллекций во время процесса деоккупации Крыма. Этот вопрос должен звучать уже сейчас, потому что мы видим, что, уходя, россияне забирают с собой все. Из музеев они вывозят коллекции - так было в Херсоне. И, очевидно, эта судьба может постигнуть любой музей Мелитополя, Бердянска, Донецка, Луганска и, в частности, крымские музеи.