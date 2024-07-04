В Киеве открылась экспозиция "скифского золота" из Крыма

Выставку из 565 экспонатов крымских музеев, доставленных в Киев из Амстердама в конце 2023 года, открыла Елена Зеленская. По ее словам, "скифское золото" можно будет увидеть в Киеве до деоккупации Крыма.

В Киеве окрылась выставка "скифского золота", перевезенного в конце 2023 года из Амстердама, где оно хранилось после аннексии украинского полуострова Россией. В четверг, 4 июля, экспозицию "Сокровища Крыма. Возвращение" в Сокровищнице Национального музея истории Украины открыла первая леди Украины Елена Зеленская.

"Страна-агрессор любит присваивать не только чужие территории, но и чужие ценности. Однако с сокровищами музеев Крыма это не удалось", - написала она в Telegram и пригласила посетить выставку, которая будет открыта для широкой публики с 5 июля.

565 экспонатов из четырех музеев Крыма

На выставке представлены 565 экспонатов из четырех крымских музеев - Бахчисарайского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды (Симферополь), Керченского государственного историко-культурного заповедника и "Херсонеса Таврического" (Севастополь).

В Киеве артефакты будут выставлены "до окончательного освобождения Крыма", после чего их переместят на полуостров. "Верю: так же, как эти сокровища, вернется домой и Крым, чтобы быть частью свободного мира. И тогда скифское золото вернется уже в крымские музеи", - написала Зеленская.

Возвращение "скифского золота" в Украину

Последние 10 лет велась судебная тяжба вокруг возвращения в Украину "скифского золота" из крымских музеев, которое с февраля по август 2014 года было выставлено в Амстердаме. Музеи Крыма, контролируемые Россией, настаивали на возвращении коллекции им, Киев возражал. В итоге судьи постановили передать артефакты государству Украина, а не находящимся в оккупации музеям Крыма.

В ноябре 2023 года артефакты из четырех музеев Крыма были доставлены в Киев. В Национальном музее истории Украины сообщили DW, что экспонаты будут храниться в его фондах до деоккупации Крыма. При этом речь идет о об античных скульптурах, скифских и сарматских украшениях, китайских лаковых шкатулках, которым две тысячи лет.