Откуда в Германии этрусские курганы?

В Германии можно найти большое количество артефактов, связанных с историей древних римлян. Есть и могильные курганы, наподобие тех, что в Тоскане, относящиеся к народу, происхождение которого покрыто тайной.

"Как проехать к тумули?" Этот вопрос удивит всех, кроме жителей небольшого городка Никених, который расположен на западе Германии. "А, вы к Конти и Сильванусу, тогда вам прямо. Вы увидите его рядом со стадионом", - и местный житель вежливо указывает дорогу.

Тумулус на месте усадьбы

Буквально в 200-х метрах виднеется круглая конструкция на каменном фундаменте, напоминающая основание башни. Верхняя ее часть похожа на купол, поросший травой - тумулус. Сбоку видна табличка с названиями, напоминающими латынь. Это могильный холм, местные жители называют его по-немецки "тумули". Он построен в память о матери и сыне, которые жили здесь, предположительно, во времена древних римлян и носили имена Контуинда и Сильванус.

Табличка на основании конструкции с именами тех, в честь кого она построена Фото: Daniela Posdnjakova/DW

Где умерли эти люди и где похоронены, на самом деле, неизвестно. Найденные археологами во время раскопок в 1932 году отдельные сохранившиеся части тумулуса указывают на то, что, это, скорее всего, кенотаф. Он был построен примерно в первом столетии нашей эры в память о хозяевах, находившейся на этом месте villa rusticа. Жили в этой усадьбе, по предположениям ученых, весьма зажиточные люди, о чем свидетельствует конструкция могильного холма, включающая в себя, кроме купола, каменный цоколь и мавзолей. А вот были ли они римляне, трудно сказать, ведь имя матери и форма его написания Контуинда дочь Эсукко - кельтское, а вот имя сына Сильванус Атегнисс - уже римское.

Откуда в Германии тумулусы

В этом месте, где сейчас расположен Никених, как и в близлежащих его окрестностях, во времена древней Римской империи добывали базальт, который потом доставляли в Рим и за пределы империи - это был дорогостоящий товар на экспорт. Данная местность была богата природными ресурсами, потому что здесь было несколько активных вулканов, и окаменевшие потоки лавы обеспечивали римлян строительным материалом. Здесь же проходил и лимес - римский укрепленный рубеж со сторожевыми башнями. В этих местах также занимались и сельским хозяйством.

Вообще между реками Рейн и Мозель, на юго-западе Германии, сохранилось много следов древних римлян. От крепостей и башен, сооруженных легионерами Цезаря и представляющими собой часть лимеса, до заброшенных шахт и могильных плит на местах древних захоронений. Но вот тумулусов здесь всего два. Оригинал того, что в Никенихе (точнее того, что дошло до наших дней), хранится в боннском краеведческом музее LVR Landes Museum. А на холме в Никенихе можно видеть хорошо воссозданную копию тумулуса в масштабе один к одному.

Но откуда они здесь? На этот счет у ученых есть две версии. Согласно первой - римляне переняли у живших здесь кельтов их дохристианскую традицию возведения могильных курганов и сознательно строили здесь тумулусы по их подобию. Согласно другой версии, эти могильные холмы и надгробия повторяют те, что возводили в Риме и по всей Италии на протяжении всего первого века нашей эры.

Этрусские курганы в Тоскане

Действительно, подобные древние конструкции в наши дни можно найти по всей Европе, но особенно много их в Италии. На них очень сильно похож и тумулус в Никенихе. Но кто и зачем их строил? "В Италии тумулусы - это не что иное, как этрусские курганы, датируемые рамками первого тысячелетия до нашей эры", - рассказывает Мария Карачевцева, историк искусства, получившая образование в Болонском университете.

Целью строения курганов было не просто захоронение усопшего, а соблюдение традиции перехода его души в иной мир, рассказывает искусстовед. "Любопытно, что почти все этрусские тумулусы богато украшены внутренними росписями, чаще всего посвященным богам. Так, этруски почитали Бога-отца Тина - у римлян это Юпитер, богиню-мать Уну - римскую Юнону, и Мнерву - римскую Минерву. Кроме того, росписи внутри тумулусов изображали картины из жизни усопшего: чаще всего многочисленные празднества. Встречаются внутри этрусских курганов и портретные изображения с эпитафиями.

Этруски связаны с римлянами или русскими?

Кем же были этруски и почему именно в Тоскане можно встретить самое большое количество могильных курганов - целые "города мертвых", которые вызывают большой интерес у археологов и представляют собой объекты культурного наследия.

"Первой землей, освоенной этрусками, была современная Тоскана в Италии, она же Tuscania - производное от Tusco - так Рим обращался к этрускам. Изрезанная береговая линия этой местности позволяла успешно строить многочисленные порты, а значит вести активную торговую деятельность, - рассказывает Мария Карачевцева. - Сегодня историческая Тускания входит в состав не только современной Тосканы, но, и частично, соседних регионов Умбрии, Лацио и Эмилия-Романьи".

Эти скульптуры - часть надгробия у тумулуса в Никенихе Фото: Daniela Posdnjakova/DW

Народ этрусков, история и место происхождения которого до сегодняшнего дня доподлинно неизвестны, жил на землях, которые стали частью Западной римской империи. Как считает ряд ученых, римляне отчасти переняли культуру этрусков, в частности, касающуюся обрядов и форм погребения. "Связь древнего Рима с этрусками, скорее символична, - говорит Мария Карачевцева. - Римляне рассматривали содержимое этрусских некрополей скорее, как трофеи для собственных антикварных коллекций, потому что захоронения этрусков были богатыми, изобиловали всевозможными драгоценностями. Для древних римлян этрусские курганы также стали архитектурными образцами для подражания при возведении их мавзолеев. Ярчайший тому пример мавзолей императора Адриана в Риме, а также примерами самой погребальной обрядовости".

Говоря об этрусках, нужно обратить внимание на миф, возникший вокруг того, чьими предками они были. Существует мнение, что этруски являются предками славян и, в частности, русских. Так ли это на самом деле? "Об этой связи говорил советский академик Рыбаков, говорит Мария Карачевцева. - Но это всего лишь теория. Предложенная им версия о связи этрусков с русским этносом может быть любопытной к изучению или к ознакомлению, но, с точки зрения истории, все-таки его гипотеза остается в рамках предположения и не более того".