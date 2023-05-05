ВОЗ более не считает COVID-19 чрезвычайной угрозой

В ВОЗ отметили снижение смертности от COVID-19, числа госпитализаций, направлений в отделения интенсивной терапии, а также высокий уровень иммунитета населения.

Применительно к COVID-19 речь больше не идет о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Такое решение в пятницу, 5 мая, принял комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С 2023 по 2025 годы государствам - участникам ВОЗ тем не менее рекомендуется продолжать следовать временным предписаниям.

В ходе сессии члены комитета отметили тенденцию к снижению смертности от COVID-19, снижение числа госпитализаций и направлений в отделения интенсивной терапии, а также высокий уровень иммунитета населения к SARS-CoV-2.

В то же время странам-членам ВОЗ следует изучить вопрос, как повысить готовность к будущим вспышкам и избежать возникновения паники и пренебрежения необходимыми мерами.

В Германии последние ограничения отменили в апреле

В Германии последние ограничения в интересах борьбы с COVID-19 отменили 8 апреля. Тогда перестало быть обязательным ношение масок посетителями врачебных практик, клиник и домов престарелых.

Президент США Джо Байден объявил о победе над коронавирусом в сентябре 2022 года. Пандемию COVID-19 можно считать завершившейся, отметил он. "У нас все еще есть проблемы с ковидом, мы еще много над этим работаем… Но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит маски. Кажется, все в довольно хорошей форме", - сказал он в интервью на телеканале CBS.

В Китае, несмотря на большое число заражений коронавирусом, власти в конце 2022 года отказались от политики "нулевого ковида" и не только сняли все ограничения, но и разрешили жителям КНР выезжать из страны. С 8 января был снят и обязательный карантин для тех, кто въезжает в КНР.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии зафиксировано 687 600 968 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий COVID-19 скончались 6 869 839 человек, выздоровели 660 033 965.

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