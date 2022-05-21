Война в Украине глазами карикатуристов

Карикатуристы о войне в Украине

Карикатурист Попа из Танзании смотрит на войну в Украине с точки зрения глобальной безопасности. Россия угрожает западному миру ядерной войной, если он станет вмешиваться в конфликт. Такое заявление США не впечатляет: они могут немедленно нанести ответный удар. Во всем мире существует опасение, что кто-то действительно может нажать на так называемую "красную кнопку".