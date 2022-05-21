 Война в Украине глазами карикатуристов | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.05.2022

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Культура и стиль жизни

Война в Украине глазами карикатуристов

Война в Украине повергает мир в смятение. Острые перья художников-карикатуристов от Афганистана до Австралии на нее реагируют.

  • Смерть держит в руках младенца Путина

    Карикатуристы о войне в Украине

    Сама смерть баюкает младенца Путина. Война нашла в российском президенте идеального приемного сына. Вокруг летают навозные мухи в ожидании следующих жертв. "Mother War" - работа итальянца Паоло Ломбарди.

  • Карикатура. Голландец Ройярдс

    Карикатуристы о войне в Украине

    Смерть за рулем, в руках черта - карта. Они ведут Путина к третьей мировой войне. Голландец Ройярдс оценивает текущую ситуацию как безнадежную. Можно ли еще перепрограммировать навигационную систему?

  • Люди идут по земному шару с оружием в руках

    Карикатуристы о войне в Украине

    Узбекский художник Махмуд Эшонкулов показывает, что эволюция человечества проявляется не в интеллекте, а лишь - в качестве оружия.

  • Чемодан с кномпками, на которых изображены символы социальных сетей

    Карикатуристы о войне в Украине

    Войны сегодня ведутся не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Кубинец Мигель Моралес считает, что именно социальные сети широко используются для распространения фейков.

  • Скелет рыбы в национальных российских цветах пытается съесть украинский флаг

    Карикатуристы о войне в Украине

    Литовский карикатурист Казис Кястутис не единственный, кто опасается того, что путинская жажда власти может распространиться и на другие страны.

  • Лицо из картины Мунка Крик над разбомленными домами

    Карикатуристы о войне в Украине

    В своей карикатуре афганец Шахид Атикулла заимствует известный образ у норвежского художника Эдварда Мунка. "Крик" в данном контексте следует понимать как реакцию на разбомбленные города Украины.

  • Над разбомленными домами стоит мужчина с украинским флагом

    Карикатуристы о войне в Украине

    Эта карикатура румынского художника Мариана Аврамеску вызывает ассоциации с известным нидерландским художником Эшером. Он рисовал объекты, противоречащие всякой логике. У украинцев тоже вроде бы не было перспектив из-за мнимого превосходства России, но они доказала миру обратное.

  • Смерть играет в гольф косой

    Карикатуристы о войне в Украине

    С тех пор, как российская армия вторглась в Украину, люди во всем мире протестуют против жестокой агрессивной войны. Однако ни деспотов, ни саму смерть не впечатляют старания борцов за мир, считает турчанка Менекше Чам.

  • Ребенок огрлядывается на женщину с воздушными шарами, на которых написано - НАТО

    Карикатуристы о войне в Украине

    Для Амера из ОАЭ Россия представляется злой теткой. Маленькая Украина оглядывается в сторону НАТО, но Россия не хочет, чтобы это желание сошло ей с рук.

  • Атомная ракета приземлились на прижимает земной шар

    Карикатуристы о войне в Украине

    Карикатурист Попа из Танзании смотрит на войну в Украине с точки зрения глобальной безопасности. Россия угрожает западному миру ядерной войной, если он станет вмешиваться в конфликт. Такое заявление США не впечатляет: они могут немедленно нанести ответный удар. Во всем мире существует опасение, что кто-то действительно может нажать на так называемую "красную кнопку".

  • Путин сидит на длинным столом, а напротив него зеркало с его отражением.

    Карикатуристы о войне в Украине

    Политики западных стран делают все возможное, чтобы посадить российского президента за стол переговоров. Однако длинный стол Путина, за который он усаживает своих иностранных гостей, вызывает тревогу во всем мире. С точки зрения немецкого карикатуриста Агостино Тале (Agostino Tale), для самовлюбленного Путина имеет значение только его желание: Украина не должна существовать.

  • Путин в виде осминога со шлангами для газа и нефти

    Карикатуристы о войне в Украине

    В переговорах с Западом у Путина есть весомый аргумент: многие европейские страны зависят от российского газа и нефти. "Осьминог Путин" - так его видит Родриго из специального административного китайского района Макао. Несмотря на санкции, Германия и другие европейские страны по-прежнему вынуждены покупать энергоносители в России. Таким образом они финансируют войну в Украине.

  • Лабиринт: для одних путь короткий, для других - бегство с препятствиями

    Карикатуристы о войне в Украине

    Украинцы бегут от войны, и Европа встречает их с распростертыми объятиями. Несмотря на всю симпатию к беженцам, филиппинский карикатурист Зак задается вопросом, нет ли в данном случае двойных стандартов. Разрешен ли им въезд в ЕС только лишь из-за цвета кожи?

  • Медведь хочет проглотить банку с медом, а панда за ним наблюдает.

    Карикатуристы о войне в Украине

    Австралия на протяжении многих лет ощущает угрозу со стороны Китая. По мнению австралийского карикатуриста Брольмана, панда внимательно следит за тем, не подавится ли русский медведь украинским медом? Если нет, может ли он попытать счастья в другой банке с медом...

    Автор: Сюзанне Кордс, Виктор Вайц


  • Смерть держит в руках младенца Путина

    Карикатуристы о войне в Украине

    Сама смерть баюкает младенца Путина. Война нашла в российском президенте идеального приемного сына. Вокруг летают навозные мухи в ожидании следующих жертв. "Mother War" - работа итальянца Паоло Ломбарди.

  • Карикатура. Голландец Ройярдс

    Карикатуристы о войне в Украине

    Смерть за рулем, в руках черта - карта. Они ведут Путина к третьей мировой войне. Голландец Ройярдс оценивает текущую ситуацию как безнадежную. Можно ли еще перепрограммировать навигационную систему?

  • Люди идут по земному шару с оружием в руках

    Карикатуристы о войне в Украине

    Узбекский художник Махмуд Эшонкулов показывает, что эволюция человечества проявляется не в интеллекте, а лишь - в качестве оружия.

  • Чемодан с кномпками, на которых изображены символы социальных сетей

    Карикатуристы о войне в Украине

    Войны сегодня ведутся не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Кубинец Мигель Моралес считает, что именно социальные сети широко используются для распространения фейков.

  • Скелет рыбы в национальных российских цветах пытается съесть украинский флаг

    Карикатуристы о войне в Украине

    Литовский карикатурист Казис Кястутис не единственный, кто опасается того, что путинская жажда власти может распространиться и на другие страны.

  • Лицо из картины Мунка Крик над разбомленными домами

    Карикатуристы о войне в Украине

    В своей карикатуре афганец Шахид Атикулла заимствует известный образ у норвежского художника Эдварда Мунка. "Крик" в данном контексте следует понимать как реакцию на разбомбленные города Украины.

  • Над разбомленными домами стоит мужчина с украинским флагом

    Карикатуристы о войне в Украине

    Эта карикатура румынского художника Мариана Аврамеску вызывает ассоциации с известным нидерландским художником Эшером. Он рисовал объекты, противоречащие всякой логике. У украинцев тоже вроде бы не было перспектив из-за мнимого превосходства России, но они доказала миру обратное.

  • Смерть играет в гольф косой

    Карикатуристы о войне в Украине

    С тех пор, как российская армия вторглась в Украину, люди во всем мире протестуют против жестокой агрессивной войны. Однако ни деспотов, ни саму смерть не впечатляют старания борцов за мир, считает турчанка Менекше Чам.

  • Ребенок огрлядывается на женщину с воздушными шарами, на которых написано - НАТО

    Карикатуристы о войне в Украине

    Для Амера из ОАЭ Россия представляется злой теткой. Маленькая Украина оглядывается в сторону НАТО, но Россия не хочет, чтобы это желание сошло ей с рук.

  • Атомная ракета приземлились на прижимает земной шар

    Карикатуристы о войне в Украине

    Карикатурист Попа из Танзании смотрит на войну в Украине с точки зрения глобальной безопасности. Россия угрожает западному миру ядерной войной, если он станет вмешиваться в конфликт. Такое заявление США не впечатляет: они могут немедленно нанести ответный удар. Во всем мире существует опасение, что кто-то действительно может нажать на так называемую "красную кнопку".

  • Путин сидит на длинным столом, а напротив него зеркало с его отражением.

    Карикатуристы о войне в Украине

    Политики западных стран делают все возможное, чтобы посадить российского президента за стол переговоров. Однако длинный стол Путина, за который он усаживает своих иностранных гостей, вызывает тревогу во всем мире. С точки зрения немецкого карикатуриста Агостино Тале (Agostino Tale), для самовлюбленного Путина имеет значение только его желание: Украина не должна существовать.

  • Путин в виде осминога со шлангами для газа и нефти

    Карикатуристы о войне в Украине

    В переговорах с Западом у Путина есть весомый аргумент: многие европейские страны зависят от российского газа и нефти. "Осьминог Путин" - так его видит Родриго из специального административного китайского района Макао. Несмотря на санкции, Германия и другие европейские страны по-прежнему вынуждены покупать энергоносители в России. Таким образом они финансируют войну в Украине.

  • Лабиринт: для одних путь короткий, для других - бегство с препятствиями

    Карикатуристы о войне в Украине

    Украинцы бегут от войны, и Европа встречает их с распростертыми объятиями. Несмотря на всю симпатию к беженцам, филиппинский карикатурист Зак задается вопросом, нет ли в данном случае двойных стандартов. Разрешен ли им въезд в ЕС только лишь из-за цвета кожи?

  • Медведь хочет проглотить банку с медом, а панда за ним наблюдает.

    Карикатуристы о войне в Украине

    Австралия на протяжении многих лет ощущает угрозу со стороны Китая. По мнению австралийского карикатуриста Брольмана, панда внимательно следит за тем, не подавится ли русский медведь украинским медом? Если нет, может ли он попытать счастья в другой банке с медом...

    Автор: Сюзанне Кордс, Виктор Вайц


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Карикатуристы о войне в Украине

Война в Украине повергает мир в смятение. Как острые перья художников-карикатуристов от Афганистана до Австралии на нее реагируют?  

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