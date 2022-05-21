Война в Украине глазами карикатуристов

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Война в Украине повергает мир в смятение. Острые перья художников-карикатуристов от Афганистана до Австралии на нее реагируют.
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