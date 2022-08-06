Служба безопасности Украины заявила о пресечении деятельности агентурной сети РФ

На 164-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 6 августа (время московское).

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Министерство обороны России в своей ежедневной сводке заявляет об уничтожении двух украинских СУ-25 в воздушном бою в районе Солнцево Кировоградской области и еще одного Су-25 в районе Радгоспного Херсонской области. Также утверждается о ликвидации под Харьковом взвода РСЗО "Ольха" и американских HIMARS, уничтожении близ Запорожья крупного склада горючего ВСУ и об ударах авиации и артиллерии РФ по позициям армии Украины в Херсонской и Днепропетровской областях.

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что пресекла деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области. По данным спецслужбы, двое злоумышленников осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность в Николаевской области: собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ.

В результате действий агентурной сети разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами, нанесены разрушения объектам социальной инфраструктуры, указывается в сообщении СБУ. В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Хроника событий 6 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 августа 14.00 - 23.59 >>>

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