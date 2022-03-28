Украинский журналист Олег Батурин: Ощущение, что оккупанты тут ненадолго

Журналист из Каховки Олег Батурин, которого российские военные похитили и продержали под арестом 8 дней, рассказал DW о том, что происходит в регионе после вторжения РФ, а также о работе СМИ в этих условиях.

DW: Олег, вы сейчас чувствуете себя в безопасности, хотите покинуть оккупированные территории, и есть ли такая возможность?

Олег Батурин: Я не чувствую себя в безопасности именно потому, что нахожусь на оккупированной территории. Хотя там, где я сейчас, по крайней мере не идут бои. Хотелось бы по возможности эвакуироваться, но хотя бы минимально безопасной такой возможности нет. Риски остаются большими, я слежу за ситуацией.

- Расскажите, как проходили эти недели оккупации в Каховке, Новой Каховке, Таврийске (три соседних города вблизи Каховской ГЭС. - Ред.)?

Олег Батурин

- О том, что началась война, мы узнали примерно в 5 утра - проснулись от громких взрывов, через несколько часов стало известно, что это из Крыма уничтожили воинскую часть под Новой Каховкой. Сразу полез в соцсети, и стало все ясно. Позвонила сестра из Херсона, сказала, что эвакуируется.

А около полудня стало известно, что российские войска захватили ГЭС и блокируют плотину. Тогда же мы в первый и последний раз, кажется, сделали вылазку посмотреть, что там в Новой Каховке. По дороге видели много военной техники, реактивные самолеты пролетали. Тогда я увидел, что все более чем серьезно.

- Когда у вас появилась какая-то военная администрация?

- Сначала войска стояли в окрестностях Новой Каховки. На третий или четвертый день они зашли в город, а через несколько дней выгнали городской совет, теперь там располагается их вроде бы военная комендатура Каховки, Новой Каховки и Таврийска. Заняли здание полиции, заняли помещение военного штаба.

Солдат было много и на улицах города, я слышал, что расстреляли семью возле ГЭС в первый же день. Сначала это воспринималось как слухи, но затем находились подтверждения убийств, в том числе фото, видео, имена. Говорили, что они несколько раз расстреливали гражданские машины. Кажется, только 8 марта эта "военная комендатура" впервые приехала в Каховский горсовет и привезла каких-то "наместников".

- Кто эти люди?

- Местные коллаборанты, достаточно известные. Есть, например, Виталий Ефименко... Владимир Леонтьев (20 марта российское издание vesti.ru называло его временным мэром Новой Каховки. - Ред.) - очень известная здесь личность, бывший финдиректор компании "Чумак"...

- Доверяют ли им, и контролируют ли они регион де-факто?

- Россияне через них склоняют местные власти к сотрудничеству. Периодически они совершают наскоки в соседние общины, пытаются запугать местное самоуправление, некоторых похищают. Вот прямо сейчас, насколько мне известно, кошмарят Новорайскую общину Бериславского района.

- Как в таких условиях в Каховке работают журналисты и медиа?

- В Новой Каховке, например, сразу отключили от кабельного ТВ украинские каналы, а в Каховке цифровое эфирное телевидение работало до 20-х чисел марта. А потом заехали "орки" (военнослужащие РФ. - Ред.) на трансляционную станцию, похитили работника, и на следующий день восемь российских каналов начали вещать. Радио как-то через интернет слушаем, но и интернет периодически исключают.

По всей области с 24 февраля печатные медиа приостановили работу. Онлайн - сайт того же нашего "Нового дня" временно приостановил деятельность в первую неделю марта. Продолжает работать как сайт "Вгору", сайты некоторых районных газет. Но со связью постоянные перебои, так что наполнять сайты невозможно чисто технически. Все медиа переместились в Telegram-каналы, Facebook - краткие сообщения. Некоторые чиновники полюбили формат видеотрансляций по полчаса, но это ведь невозможно досмотреть!

"Объяснение я так и не услышал"

- Вам угрожали за профессиональную деятельность перед похищением?

- Нет, мне не угрожали, никаких "маячков". Хотя тревога у меня была, я делился с друзьями, мне предлагали где-нибудь спрятаться. Может, поэтому я пошел на эту встречу без телефона и документов. 12 марта мне позвонил Сергей Цигипа, известный в Новой Каховке активист, ветеран АТО, и пригласил на встречу. Звонил не со своего номера, причину я не спросил. Договорились на пять вечера на автостанции.

Я предупредил близких, куда иду, сказал, что вернусь через 20 минут. На автостанции ждал бусик, из него выскочили "зеленые человечки", положили на асфальт, повезли в Новую Каховку в участок. Этот бусик, кстати, тоже украли у депутата Таврийского горсовета. И Цигипа, как выяснилось, был схвачен в тот же день раньше, он звонил мне не по своей воле, его на следующий день рядом со мной держали в Херсоне.

- Когда вы услышали хоть какое-нибудь объяснение вашего похищения?

- Я его так и не услышал. Не было ничего, похожего на претензии. Единственное, что объясняет мое похищение, - первые допросы россияне проводили в присутствии местных коллаборантов. Во время этих допросов было больше угроз и насилия. Были военные, разные силовики, но они постоянно прикрывали лицо. В первый вечер я думал, что я там просто и исчезну... Постоянно слышались выстрелы, звуки пыток других людей.

В дальнейшем физическое давление прекратилось, а психологическое присутствовало всегда. Сотрудничать с ними как журналисту не предлагали. Почему-то спрашивали о знакомстве именно с белорусскими журналистами. Расспрашивали об организаторах проукраинских митингов, у кого есть оружие.

В определенный день нас увезли домой. Достаточно вежливо доставили вместе с другими задержанными. Какой был в этом смысл? Я думаю, это месть за предыдущую деятельность. Среди моих недругов оказались предатели, решившие меня наказать. Россиянам, как мне показалось, моя персона была просто неинтересна.

"Мало ресурсов и отсутствует координация"

- Сообщают и о других случаях атак на журналистов в оккупации. Означает ли это, по вашему мнению, сворачивание профессиональной деятельности?

- Конечно. Возьмем, например, Геническ: "Новый визит", "Приазовская правда" (местные издания. - Ред.) сообщили о закрытии из-за давления оккупантов. Остаются какие-то островки, отдельные журналисты, которым удается доносить информацию. Но это, скорее, пока до них руки не дошли.

- Есть ли у вас прогноз, во что превратит гражданскую жизнь в регионе российская администрация в ближайшие недели?

- Мне кажется, у них очень мало ресурсов и отсутствует четкая координация. Херсонское "руководство" россиян мало занимается проблемами Новой Каховки и наоборот. Даже для того, чтобы создать какой-нибудь фейковый городской совет, нужно найти немало чиновников, которые согласятся сотрудничать - а их немного. Человеческих ресурсов нет. Силовики местные уехали еще с 24 февраля: полиция, СБУ, военкоматы. А значит, нужны еще и они.

А россияне, по всей видимости, рассчитывали на встречу с караваями. Их очень раздражают все эти митинги (в поддержку Украины в оккупированных городах. - Ред.), они не понимают, видят в участниках митингов каких-то мятежников. Военные строят много блокпостов, глубоко окапываются в земле. Ощущение такое, что они здесь ненадолго, поэтому они и грабят, и готовятся уничтожать все в случае отступления.

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