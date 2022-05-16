В Ливане партия христианской общины укрепилась в парламенте

По результатам парламентских выборов в Ливане, состоявшихся в воскресенье, 15 мая, партия христианской общины "Ливанские силы" должна получить как минимум 20 из 128 мест в Палате депутатов. Об этом сообщает пресс-служба партии в ночь на 16 мая.

Это значительное улучшение результата выборов 2018 год, когда эта партия смогла получить 15 мандатов. Партия "Ливанские силы" была создана во время 15-летней гражданской войны в Ливане. Она считается оппонентом союзной Ирану шиитской политической партии "Хезболлах".

Между тем являющееся союзником "Хезболлах" Свободное патриотическое движение, по данным ее избирательного штаба, потеряла несколько мест в парламенте и получит в этом году до 16 мандатов.

Парламентские выборы в Ливане

Выборы проходили при соблюдении беспрецедентных мер безопасности. На 128 мест в парламенте претендовали 718 кандидатов. К участию в выборах были допущены 3,7 млн граждан в возрасте от 21 года.

Поскольку выборы в Ливане проводятся на основе пропорциональной избирательной системы, в парламент должны пройти представители всех основных религиозных общин страны.

Политическая система в Ливане зиждется на хрупком равновесии между представителями разных конфессий. По конституции президентом всегда является христианин, главой правительства - суннит, а председателем парламента - шиит. В то же время критики жалуются, что политики в Ливане принимают наиболее важные решения за пределами парламента.

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