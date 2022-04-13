Российские войска могли заминировать Запорожскую АЭС

Российские войска, захватившие в марте Запорожскую атомную электростанцию, могли заминировать ее территорию. Об этом вечером 5 августа написало издание The Insider со ссылкой на собственные источники на оккупированной станции.

Один из собеседников издания рассказал о прибытии 2 августа на территорию АЭС колонны российских военных грузовиков, которые остановились между первым и вторым энергоблоками. Через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через его грузовые ворота. Источник полагает, что машинный зал был заминирован. На видео, опубликованном The Insider, видно, как грузовики заезжают на станцию.

Второй источник издания говорит о том, что территория вокруг станции заминирована ВС РФ. Численность российской группировки, размещенной на Запорожской АЭС, он оценивает в 500 российских солдат, оснащенных БТРами, зенитными установками и средствами радиохимической разведки. По этим данным, рядом с ближайшим к АЭС селом Водяное развернуты батареи ГРАДов, а мины и боекомплект российские военные хранят в непосредственной близости к энергоблокам. Заминирован ли при этом какой-либо энергоблок, второму собеседнику The Insider неизвестно.

"Энергоатом" предупреждает об опасности распыления радиоактивных веществ

Между тем, украинская государственная энергетическая компания "Энергоатом" 6 августа предупредила, что Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, после того как ее накануне дважды обстреляли из РСЗО российские войска.

"В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность", – говорится в сообщении ведомства. При этом в "Энергоатоме" подчеркнули, что украинский персонал АЭС "продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений".

Российская сторона отрицает свою причастность к обстрелу станции. Оккупационная "администрация" города Энергодар обвинила в этом ударе ВСУ. Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке от 5 августа написал, что установить, какая из сторон в действительности обстреляла Запорожскую АЭС, пока невозможно.

Зеленский призвал ввести санкции против атомной отрасли РФ

Ситуацией на ЗАЭС обеспокоены в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Его гендиректор Рафаэль Гросси в интервью агентству AP 3 августа сказал, что на оккупированной российскими военными электростанции нарушены "если не все, то большинство" мер безопасности. Из-за этого Запорожская АЭС "чрезвычайно уязвима" для расплавления реакторов, подчеркнул эксперт.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 5 августа призвал ввести санкции против российской атомной отрасли из-за ситуации на станции.

"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всех в Европе - они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды за день" - заявил президент, напомнив, что это самая крупная АЭС в Европе. -"Любые обстрелы этого объекта - это откровенное дерзкое преступление, акт террора. Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС". Президент Украины назвал обстрел станции "аргументом в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли - от Росатома до всех связанных компаний и лиц": "Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии".

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