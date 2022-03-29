 Война в Украине: РФ заблокировала счета посольства Польши | Новости из Германии об Украине | DW | 29.03.2022

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Украина

Война в Украине: РФ заблокировала счета посольства Польши

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 марта.

Акция в поддержку Украины у посольства РФ в Варшаве, 23 марта 2022 года

У посольства РФ в Варшаве, 23 марта 2022 года

На 35-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 30 марта (время московское).

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Российские войска 29 марта нанесли удар по аэропорту в Староконстантинове Хмельницкой области, сообщает мэр города Николай Мельничук в соцсети Facebook. По его словам, "атака была очень серьезной и нанесла значительный ущерб", однако человеческих жертв не было. При этом были уничтожены все запасы топлива и мазута, которые были собраны в городе как стратегический резерв, указал Мельничук.

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Россия заблокировала счета посольства Польши в Москве, сообщил 29 марта посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК). По его словам, это стало "ответной мерой". На прошлой неделе Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов. Кроме того, в Варшаве было принято решение заморозить счета российского посольства в Польше.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "частью информационной диверсии" сообщения СМИ о предполагаемом отравлении российского бизнесмена Романа Абрамовича. При этом Песков подчеркнул, что Абрамович не является официальным членом российской делегации на переговорах с Украиной, а задействован "в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной".

Хроника событий 29 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 марта 00.00 - 13.59 >>>

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    Война в Украине - 29.03.2022

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  • Лондон, 28 марта

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  • Пиза, 28 марта

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    Автор: Николай Пермяков


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