 WSJ и Bellingcat: Абрамовича и переговорщиков из Украины могли отравить | Новости из Германии об Украине | DW | 28.03.2022

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Украина

WSJ и Bellingcat: Абрамовича и переговорщиков из Украины могли отравить

По данным The Wall Street Journal, Роман Абрамович и не менее двух членов украинской переговорной группы после встречи в Киеве испытывали симптомы отравления. Bellingcat подтвердил информацию.

Российский олигарх Роман Абрамович

Российский олигарх Роман Абрамович

По данным газеты The Wall Street Journal, российский олигарх Роман Абрамович, участвующий в переговорах РФ и Украины, и члены украинской делегации на переговорах пострадали от возможного отравления. В начале марта у Абрамовича появились симптомы отравления после встречи в Киеве, пишет издание в понедельник, 28 марта, со ссылкой на источники.

По его информации, аналогичные симптомы - покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение, шелушение кожи на лице и руках - были отмечены, по меньшей мере, у двух высокопоставленных членов украинской команды. Их состояние улучшилось, их жизни ничего не угрожает, но неясно, что вызвало данные симптомы, пишет издание со ссылкой на собеседника, близкого к Абрамовичу.

Bellingcat подтвердил симптомы трех переговорщиков

Между тем Bellingcat подтвердил, что три участника переговоров Украины и России в ночь с 3 на 4 марта испытали характерные для отравления химическим оружием симптомы. Одной из жертв стал Роман Абрамович, заявила занимающаяся расследованиями организация. По ее данным, переговоры украинской и российской делегаций по прекращению развязанной Россией войны проходили 3 марта в Украине и продолжались примерно до 22 часов. Помимо Абрамовича, в них участвовал еще один российский предприниматель, фамилию которого Bellingcat не назвала. 

Симптомы, включающие воспаление глаз и кожи и сильную боль в глазах три члена переговорной группы, уехавшие в квартиру в Киеве, почувствовали ночью, симптомы не утихали до утра, сообщается далее. На следующий день группа переговорщиков выехала во Львов по пути в Польшу, а затем в Стамбул для продолжения неформальных переговоров с российской стороной, указывается в Twitter организации.

В ходе проведенной Bellingcat экспертизы специалисты пришли к выводу, что данные симптомы, скорее всего, были результатом отравления неустановленным химическим оружием. "Альтернативной, менее вероятной гипотезой является использование микроволнового излучения", - сообщается далее.

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    Автор: Николай Пермяков


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