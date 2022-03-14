G7 поддерживает усилия МАГАТЭ в обеспечении безопасности АЭС в Украине

Главы государств и правительств, а также министры стран "большой семерки" в очередной раз осудили российскую агрессию против Украины и выразили озабоченность российскими атаками на украинские ядерные объекты, а также военными действиями в непосредственной близости к ним. Они осудили все действия РФ, которые ставят под угрозу безопасность гражданских ядерных объектов в Украине. Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте МИД Германии во вторник, 15 марта.
Группа семи поддерживает требования МАГАТЭ по Украине
Опасность для гражданского населения от повреждения ядерного объекта может резко возрасти во время вооруженного конфликта, а радиологическая опасность для людей и окружающей среды от ядерной аварии выходит за пределы любой страны, отмечается в документе. В связи с этим G7 приветствует усилия Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по достижению рамочного соглашения о безопасности и сохранности гражданских ядерных установок в Украине во время нынешнего вооруженного конфликта, а также решительно поддерживает сформулированные им семь требований:
1. Должна быть обеспечена физическая сохранность ядерных установок, будь то реактор, бассейн топливных элементов, их хранилище или могильник ядерных отходов;
2. Все системы безопасности и защиты должны в любое время быть дееспособными в полном объеме;
3. Персонал должен быть в состоянии выполнять задачи по обеспечению безопасности ядерных объектов, при этом должна быть обеспечена своевременная его ротация. Сотрудники должны иметь возможность самостоятельно принимать все необходимые решения, связанные с безопасностью объектов и предотвращением ЧП;
4. Для всех ядерных объектов должно быть гарантировано надежное электроснабжение из внешних источников через электросеть;
5. Логистические цепочки снабжения и транспортное сообщение с ядерными объектами не должны прерываться;
6. Должны быть в наличии эффективные системы контроля за уровнем радиации на объекте и за его пределами, а также подготовлены меры предотвращения аварийных ситуаций и преодоления их последствий;
7. Должна быть обеспечена надежная связь между ядерными объектами и надзорной инстанцией.
G7 призвала все страны оказать техническую помощь Украине
Страны G7 поддерживают усилия Гендиректора МАГАТЭ по заключению рамочного соглашения о безопасности и сохранности всех ядерных объектов в Украине при соблюдении полного ее суверенитета над своей территорией и инфраструктурой, говорится в заявлении. "Большая семерка" призвала все страны предоставить МАГАТЭ необходимые ресурсы и оборудование для оказания технической помощи Украине.
За время военных действий России против Украины под огонь попали три ядерных объекта Украины: после Чернобыльской и Запорожской АЭС, которые были захвачены российскими войсками, обстрелу в ночь с 10 на 11 марта подвергся Харьковский физико-технический институт, где находится экспериментальная ядерная установка.
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Автор: Николай Пермяков