Google блокирует связанные с RT и Sputnik каналы на YouTube в Европе

На шестой деньвойны против Украиныроссийские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий вторника, 1 марта (время московское).

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Портовый город Мариуполь на востоке Украины из-за обстрелов российских войск остался без электроэнергии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Донецкой области Павел Кириленко. По его данным, город Волноваха почти уничтожен. "Самое главное - Мариуполь и Волноваха наши! Оба города находятся под давлением врага, но они держатся", - отметил губернатор Донецкой области.

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Россия подтвердила намерение продолжать агрессию против Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, что российская армия продолжит вплоть до достижения поставленных целей "специальную военную операцию на Украине". Так Москва называет полномасштабную войну против соседнего государства.

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Компания Google в связи с ситуацией на территории Украины заявила о немедленной блокировке всех связанных с RT и Sputnik каналов на видеохостинге YouTube в Европе. Соответствующее заявление размещено в твиттере Google Europe. "Нашим системам потребуется время, чтобы полностью наладить эту работу. Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять оперативные меры", - говорится в сообщении. Ранее компания Meta заблокировала RT и Sputnik в Facebook и Instagram на территории Евросоюза.

Хроника событий 1 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 28 февраля >>>

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