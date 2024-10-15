Военные учения армии Китая: давление на Тайвань растет

Министерство обороны Тайваня "решительно осудило" китайские военные учения, проведенные в понедельник, 14 октября, назвав их "иррациональными и провокационными", поскольку многочисленные подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) имитировали блокаду острова.

Маневры, получившие название Joint Sword-2024B, состоялись всего через несколько дней после выступления президента Тайваня Лай Циндэ во время национального праздника, в ходе которого он заявил, что Китай "не имеет права представлять Тайвань". А также еще раз повторил, что обе стороны "не подчиняются" друг другу.

Пекин рассматривает Тайвань как китайскую провинцию и поклялся "воссоединить" демократический и самоуправляемый остров с материковым Китаем, при необходимости - с применением силы. КНР с негодованием отвергает любую риторику или действия, свидетельствующие о независимости или суверенитете Тайваня.

Пекин: Учения - "строгое предупреждение" сепаратистам

Когда Лай Циндэ в январе 2024 года был избран президентом Тайваня, в Пекине его назвали "опасным сепаратистом". После его инаугурационной речи в мае КНР провела масштабные военные учения, получившие название Sword-2024A. А в августе 2022 года Китай провел трехдневные крупномасштабные военные маневры с боевой стрельбой, после того, как тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в составе делегации законодателей от Демократической партии посетила Тайвань и встретилась с его лидерами.

Президент Тайваня Лай Циндэ Фото: Ann Wang/REUTERS

14 октября командование Восточного военного округа НОАК сообщило, что последние учения - это "строгое предупреждение" тем, кто совершает "сепаратистские действия" и пропагандирует "независимость". "Это законная и необходимая операция по защите государственного суверенитета и национального единства", - подчеркнул представитель Восточного военного округа Ли Си. И добавил, что в совместных учениях по проверке оперативных возможностей участвуют все виды китайских вооруженных сил.

По информации НОАК, в ходе маневров отрабатывались "боевое патрулирование на море и в воздухе, блокирование ключевых портов и районов, нанесение ударов по морским и наземным целям, а также совместное достижение всеобъемлющего превосходства". Позже представитель НОАК заявил, что учения "успешно завершились", заверив, что китайская армия остается в состоянии "повышенной готовности" и будет продолжать "укреплять боеготовность", чтобы "пресечь попытки сепаратистов в отношении независимости Тайваня". Тайваньский Совет по делам материкового Китая, реагируя на последние учения, отметил, что остров не "подчинится" китайским военным угрозам.

Давление со стороны Китая - обыденность для Тайваня

Лев Нахман, политолог из Национального университета Тайваня, в интервью DW сказал, что речь президента Тайваня во время национального праздника, который также называют Праздником двух десяток, была "очень сдержанной" и в ней излагалась позиция, схожая с той, которую занимала его предшественница на этом посту. Нахман считает, что китайские военные учения стали как ответом на речь президента, так и проявлением презрительного отношения Пекина к Лай Циндэ.

Живя в условиях военной угрозы со стороны КНР на протяжении почти семи десятилетий, многие жители Тайваня привыкли к маневрам НОАК.

Обнародованная НОАК карта мест проведения военных учений, состоявшихся 14 октября 2024 года Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS/picture alliance

"Жизнь продолжается", - так прокомментировал в разговоре с DW происходящее тайванец средних лет по фамилии Пэн. При этом он уточнил, что президент Лай Циндэ мог бы в некоторой степени скорректировать свои высказывания в адрес Пекина. И признал, что "с тех пор, как новый президент вступил в должность, масштаб военных учений заметно увеличился".

По мнению другой собеседницы DW, женщины, представившейся как Сун, президент выражает мнение большинства населения Тайваня. Тем не менее все должны быть "готовы к усилению вербального и военного запугивания" со стороны Китая, полагает Сун.

Чем примечательны последние учения НОАК?

Су Цзы-юнь, научный сотрудник Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности (INDSR), в интервью DW пояснил, что масштабное участие подразделений китайской береговой охраны в состоявшихся учениях показывает значительную разницу, по сравнению с предыдущими маневрами. По данным госинформагенства "Синьхуа", береговая охрана сформировала группу судов для проведения комплексного патрулирования в целях обеспечения правопорядка в акватории, окружающей Тайваньские острова.

В ходе патрулирования основное внимание уделялось отработке таких действий, как проверка, идентификация и досмотр судов, а также операции по контролю и выдворению. Су исходит из того, что это отражает растущую интеграцию китайской береговой охраны с Военно-морскими силами КНР в качестве "двух ключевых столпов" военной стратегии против Тайваня.

"Согласно китайскому сценарию, в случае блокады Тайваня ВМС НОАК, скорее всего, возьмут на себя роль утверждения суверенитета (над островом. - Ред.), демонстрируя притязания Китая на эту территорию. В то же время береговая охрана будет осуществлять контроль и управление на море", - предположил Су.

Между тем Китай, похоже, использовал последние военные учения для проверки боеготовности своего авианосца "Ляонин", который Тайвань обнаружил в акватории к югу от острова в воскресенье днем. Линь Ин-Ю, доцент Института постдипломного образования в области международных отношений и стратегических исследований при Университете Тамкан в Тайване, рассказал DW, что во время прошлогодних учений китайский авианосец "Шаньдун" также находился в том же районе у восточного побережья острова.

Китайский авианосец "Ляонин" Фото: Zeng Tao/Xinhua/imago

"На этот раз "Ляонин", возможно, призван занять место "Шаньдуна". Кроме того, НОАК, вероятно, проверяет, сможет ли "Ляонин" после капитального ремонта соответствовать уровню "Шаньдуна", - резюмировал Лин.