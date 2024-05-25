  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаКитай

Китай завершил военные учения возле Тайваня

Сергей Ромашенко
25 мая 2024 г.

В двухдневных маневрах участвовали более ста самолетов и десятки кораблей. В Пекине заявили, что учения - наказание руководству Тайваня за сепаратистские высказывания.

https://p.dw.com/p/4gH0Z
Китайский корабль в Тайваньском проливе
Китайский корабль в Тайваньском проливеФото: Taiwan Coast Guard/AFP

Китай завершил военные учения около Тайваня, который в Пекине считают своей мятежной провинцией. В двухдневных маневрах участвовали 111 самолетов и десятки кораблей, сообщило государственное телевидение КНР в субботу, 25 мая.

В Пекине заявили, что проведенные учения являются наказанием руководству Тайваня за сепаратистские высказывания только что приведенного к присяге "президента" этого региона Лая Циндэ. В своей инаугурационной речи тот подтвердил курс на независимость Тайваня, добавив, что две стороны Тайваньского пролива не подчинены друг к другу. В Пекине это восприняли как заявление о том, что Китай и Тайвань - два разных государства.

В маневрах китайской армии в окрестностях Тайваня были задействованы армия, военно-морские силы, военно-воздушные силы и ракетные войска. По словам китайских военных, на учениях проводилась проверка боеспособности армейских подразделений в связке с воздушно-морскими патрулями, точечными ударами по важным целям и операциями на относящихся к Тайваню островах и за их пределами.

Политическая демонстрация силы

В Тайване восприняли китайские маневры скорее как политическую демонстрацию силы, чем конкретную военную угрозу. Тайбэй назвал китайские учения "вопиющей провокацией" по отношению к существующему миропорядку. Китай за последние годы провел уже целый ряд учений около Тайваня, в том числе крупномасштабные маневры в 2022 и 2023 годах.

Тайвань провозгласил независимость от материкового Китая после окончания гражданской войны в 1949 году. США и другие западные страны оказывают поддержку Тайваню, но официально не признают его независимость. Суверенным государством Тайвань признают лишь около десятка стран, таких как Палау, Тувалу и Белиз. Тайвань также не является членом ООН.

Китай уже неоднократно заявил, что в случае необходимость готов вернуть Тайвань под свой контроль военной силой.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ, кроме одного. Так Хельсинки ответил на наплыв нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через Россию. О похолодании на границе - в карикатуре DW.

Мировая политика в карикатурах-2023

Мировая политика в карикатурах-2023

В этой галерее - реакции DW посредством карикатур на последние события в мире.
Политика7 февраля 2023 г.15 фото
external

Готов ли Тайвань к войне с Китаем и смогут ли США защитить остров от агрессии КНР?

Готов ли Тайвань к войне с Китаем и смогут ли США защитить остров от агрессии КНР?

Власти Тайваня надеются, что КНР не будет атаковать остров, но все равно готовятся к возможному конфликту. Легко захватить Тайвань не получится, уверен глава его внешнеполитического ведомства Джозеф У. При этом в случае войны с КНР власти острова рассчитывают на поддержку США и стран Запада, включая военные поставки.
Конфликты4 сентября 2023 г.26:01 мин.
Президент Тайваня Лай Циндэ (на фото в центре) с тайваньскими военными

Способен ли Тайвань защитить себя от Китая?

Способен ли Тайвань защитить себя от Китая?

Тайвань расширил возможности ведения асимметричной войны, предполагающей использование компактных и эффективных вооружений, чтобы сделать возможное вторжение более крупных сил КНР непомерно дорогим.
Конфликты24 мая 2024 г.
Показать еще