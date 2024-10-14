Китай начал новые военные учения вблизи Тайваня

Учения Joint-Sword-2024B пройдут в Тайваньском проливе и в районах к северу, югу и востоку от Тайваня, сообщило Восточное командование вооруженных сил Китая. Тайвань объявил о развертывании собственных вооруженных сил.

Китай снова проводит масштабные военные учения вблизи Тайваня. Учения, получившие название Joint-Sword-2024B, пройдут в Тайваньском проливе и в районах к северу, югу и востоку от Тайваня, сообщило в понедельник, 14 октября, агентство Reuters со ссылкой на Восточное командование вооруженных сил Китая. "Учения также служат суровым предупреждением против сепаратистской деятельности сил независимости Тайваня. Это законная и необходимая мера для защиты государственного суверенитета и национального единства (Китая. - Ред.)", - говорится в заявлении китайских военных.

Дата окончания военных маневров на этот раз не была названа, отмечает Rеuters. Министерство обороны Тайваня уже осудило "иррациональные и провокационные действия" Китая и объявило о развертывании собственных вооруженных сил в связи с фактическим окружением острова китайскими войсками. Остров находится в состоянии повышенной готовности после выступления президента Лая Циндэ на праздновании Дня нации на прошлой неделе, где он подчеркнул, что Пекин не имеет права представлять Тайвань. Его речь осудили китайские власти.

Официальные лица КНР не раз указывали, что Пекин считает Тайвань мятежной провинцией, которая в случае необходимости должна быть возвращена в состав Китая с помощью военной силы. Власти острова провозгласили независимость от материкового Китая после окончания гражданской войны в 1949 году, но Тайвань как суверенное государство признают лишь около десятка стран, таких как Палау, Тувалу и Белиз.

Китай грозит ограничить независимость Тайваня

Глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, выступая на ежегодном форуме по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в начале июня, заявил, что его страна предпримет "решительные действия", чтобы ограничить независимость Тайваня. Внешние силы и "сепаратисты" все больше "подрывают" перспективу мирного "воссоединения" Тайваня с Китаем, и Пекин готов предпринять "решительные меры", чтобы помешать их действиям, сказал он.

Глава Минобороны КНР добавил, что хотя Китай привержен "воссоединению" с Тайванем мирным путем, армия КНР "останется мощной силой" в возможном решении этого вопроса. Кроме того, Дун обвинил иностранные державы во вмешательстве во "внутренние вопросы" страны и "подбадривании сепаратистов".

Китай провел военные учения рядом с Тайванем в ответ на инаугурацию президента

На своей инаугурации 20 мая избранный в начале года президент Тайваня Лай Циндэ подтвердил курс на независимость. "Я хочу призвать Китай прекратить запугивать Тайвань при помощи политических военных средств, а также взять на себя глобальную ответственность вместе с Тайванем за упорную работу по поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и во всем регионе, чтобы мир не боялся развязывания войны", - заявил Лай Циндэ во время инаугурации.

В ответ на "сепаратистские высказывания" Китай вскоре провел военные учения возле Тайваня, в которых участвовали 111 самолетов и десятки кораблей. Тайбэй назвал те маневры "вопиющей провокацией" по отношению к существующему миропорядку.

В Пекине ждут исхода выборов в США

По мнению военных экспертов, нападение КНР на Тайвань может произойти в 2027 году. К этому сроку должна быть завершена модернизация китайской армии. Однако решение Пекина будет в корне зависеть от готовности Соединенных Штатов прийти на помощь своему союзнику Тайваню, считает Александер Гёрлах, внештатный профессор Школы индивидуального обучения имени Галлатина при Нью-Йоркском университете.

Но вопрос Тайваня - не единственный, в отношении которого исход президентских выборов в США будет играть важную роль для Пекина. Если победу одержит Дональд Трамп, есть вероятность, что отношения между двумя странами ждет дальнейшее ухудшение, считает Гёрлах.

Президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что Вашингтон придет на помощь Тайбэю в рамках союзных обязательств, однако ни разу не уточнял, в чем именно будет заключаться эта помощь.