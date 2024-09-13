Жест поддержки: корабли ВМФ ФРГ прошли Тайваньским проливом

Фрегат бундесвера прошел через пролив, отделяющий Тайвань от материкового Китая. Для Берлина это символ свободы морских путей. Для Тайбэя - сигнал западной поддержки. Для Пекина - провокация.

Юридически ситуация однозначна: судам со всего мира разрешено использовать Тайваньский пролив.У них есть право мирного прохода в международных водах и в территориальном море, то есть вблизи побережья. Это касается и немецкого фрегата "Баден-Вюртемберг", который 13 сентября прошел через пролив вместе с кораблем сопровождения.

Пролив между восточным берегом материковой Азии и островом Тайвань - особо чувствительная зона для Кита Фото: picture alliance/FotoMedienService

Китай также подписал соответствующую конвенцию ООН. Тем не менее, Пекин рассматривает проход иностранных военных судов через Тайваньский пролив как провокацию. Официальный представитель МИД Мао Нин еще до прохода немецких кораблей говорила об "угрозах суверенитету и безопасности Китая под видом свободы навигации". Пекин выступает противнезависимости Тайбэя, считая, что Тайвань и материковый Китай составляют две части территории одной страны. Поэтому пролив между ними является особенно чувствительной зоной.

"Пекин пытается создать свое собственное право и поставить силу своей власти выше силы закона", - говорит Торстен Беннер (Thorsten Benner), директор берлинского аналитического центра Global Public Policy Institute. Эксперт приветствует приверженность немецкого флота принципу свободы морских путей. "Этим символическим актом - проходом через Тайваньский пролив - мы даем понять, что относимся к этому серьезно", - заявил он DW. Впервые с 2002 года корабли ВМС Германии выбирают этот маршрут. Правительство Германии не анонсировало эту акцию.

Фрегат "Баден-Вюртемберг" и судно снабжения "Франкфурт-на-Майне" отправились в Индо-Тихоокеанский регион в начале мая. В последний раз они стояли на якоре в гавани Инчхон близ южнокорейской столицы Сеул, где участвовали в мониторинге выполнения санкций ООН против Северной Кореи. Следующая остановка - столица Филиппин Манила.

Территория раздора: Южно-Китайское море

Около трети мировой торговли проходит через Южно-Китайское море. Это одна из причин, по которой Китай и его соседи борются за контроль над островами, рифами и судоходными маршрутами. Пекин претендует на территории, которые в некоторых случаях находятся более чем в 1 000 км от его собственного побережья. Китайское правительство строит искусственные острова и бурит скважины для добычи газа. Оно не признает арбитражных решений Организации Объединенных Наций в конфликте о морском праве.

Китай строит искусственные острова в Южно-Китайском море Фото: CPA Media/UIG/IMAGO

С принятием в 2020 году Индо-Тихоокеанской стратегии правительство Германии хочет более активно участвовать в жизни региона. Цель - снизить зависимость от Китая и расширить партнерские отношения с другими странами. "И теперь это маркер, сигнализирующий о том, что мы вполне готовы отстаивать свои интересы перед Китаем, а также принимать возможные ответные меры", - говорит Беннер. По его словам, в прошлом ведомству канцлера не хватало решительности, например, когда речь шла о расширении сети 5G с участием Китая или о таможенных тарифах.

Каковы могут быть ответные меры Пекина?

"Теперь китайская сторона может предпринять определенные ответные меры", - говорит Беннер. Например, отменить какие-нибудь дипломатические переговоры. И может случиться так, что "гнев будет направлен на министра иностранных дел ФРГ, которую в Пекине, возможно, подозревают в том, что она был организатором акции", полагает Беннер. Перед отплытием военных кораблей Анналена Баербок (Annalena Baerbock) подчеркнула, что право мирного прохода распространяется и на Тайваньский пролив.

"Маловероятно, что будут предприняты какие-либо попытки ввести экономические санкции, - считает аналитик. - Китай не заинтересован в этом, поскольку его собственная экономика потеряла импульс". "Конечно, риск остается. Но это риск, который мы должны принять", - говорит он.

До начала акции ее раскртиковали лишь несколько политических деятелей в Германии. Например, член бундестага от правящих социал-демократов Ральф Штегнер (Ralf Stegner), заявил, что немецкое правительство не должно враждовать с китайским руководством. В конце концов, это может помочь Германии в конфликте с Россией.

Политолог Торстен Беннер считает, что теперь немецкие военные корабли могут проходить через Тайваньский пролив еще чаще. "Надеюсь, что присутствие Германии в Индо-Тихоокеанском регионе будет становиться все более обычным делом", - добавил он. Американские военные корабли то и дело проходят через пролив, неизменно вызывая гневную реакцию Пекина.

Военной поддержки от Германии не ожидается

США считаются крупнейшим сторонником Тайваня, в том числе благодаря масштабным поставкам оружия. Президент Джо Байден также неоднократно заявлял в интервью, что его страна будет защищать остров военным путем в случае нападения.

Вооруженные силы Тайваня готовятся отразить китайскую агрессию Фото: Ann Wang/REUTERS

Как и США, Германия не признала Тайвань в качестве независимого государства. Она придерживается "политики одного Китая" и поддерживает дипломатические отношения только с Пекином, но не с Тайбэем. А в столице Тайваня всегда благосклонно относятся к таким жестам поддержки, как проход через Тайваньский пролив.

Лу Ли-Ши, отставной офицер тайваньского флота, также приветствует подобные жесты. Однако он подчеркивает, что никакой военной поддержки от Германии или других европейских стран ждать не приходится. Если однажды в Тайваньском проливе возникнет военный конфликт, эти страны столкнутся с проблемой. "Далекая вода не может потушить близкий огонь", - заявил он в интервью тайбэйскому бюро DW. "Европейским флотам потребуется не менее месяца, чтобы достичь окрестностей Тайваньского пролива. За этот месяц может произойти много чего, и в это время поддержка Тайваня будет весьма ограниченной".