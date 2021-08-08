 Коронавирус: во Франции вновь массовые протесты из-за ″санитарных пропусков″ | Новости из Германии о Европе | DW | 14.08.2021

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Европа

Коронавирус: во Франции вновь массовые протесты из-за "санитарных пропусков"

Французы протестуют против "паспортов здоровья" и обязательной вакцинации медработников от COVID-19 пятые выходные подряд. На улицы Парижа и десятков других городов вышли сотни тысяч человек.

Протесты в Париже против мер по борьбе с коронавирусом

Протесты в Париже против мер по борьбе с коронавирусом

Во Франции противники ужесточения правительственных мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 вновь вышли на акции протеста в субботу, 14 августа. По данным французского министерства внутренних дел, по всей стране в акциях приняли участие около 215 000 человек. Демонстрации против обязательной вакцинации медработников и расширения действия так называемых "санитарных пропусков" проходят там уже пятые выходные подряд. Протесты были в основном мирными. В МВД сообщили об 11 задержанных.

В демонстрациях участвовали люди самых разных политических взглядов, отметил в разговоре с новостным агентством dpa французский политолог Жан-Ив Камю. В том числе - сторонники правых радикалов и участники движения "Желтые жилеты". На кадрах телеканала BFMTV из Парижа можно было наблюдать толпу с национальными флагами, с плакатами "Liberté!" ("Свобода"), при этом попадались и радужные флаги, многие десятилетия являющиеся символом ЛГБТИ-сообщества.

"Санпропуска" для посещения ресторанов, кино и путешествий

Возмущение протестующих вызывает ужесточение мер по борьбе с COVID-19, прописанное в новом законе о расширенном применении "санитарных пропусков". С 9 августа жители Франции обязаны предъявить свидетельство о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни либо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус в том числе при посещении ресторанов, кино и путешествий на поездах дальнего следования и самолетах, совершающих внутренние рейсы. В некоторых регионах требование "санитарных пропусков" планируют ввести и для посетителей крупных торговых центров.

Тесты на коронавирус во Франции, как и в Германии, с середины октября станут платными. Таким образом власти намерены усилить давление на противников прививок.

Новый закон предполагает обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых. Конституционный совет Франции 5 августа признал законность этих мер. Со своей стороны, противники "санпропусков" считают, что власти нарушают права не прошедших вакцинацию жителей страны, в частности, ограничивая их свободу передвижения.

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    Автор: Андрей Гурков


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