 Власти Уханя проверят все его население на коронавирус | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.08.2021

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Мир

Власти Уханя проверят все его население на коронавирус

Чтобы избежать нового витка пандемии на фоне распространения дельта-варианта коронавируса, власти крупных городов Китая проводят массовое тестирование населения.

Медработники в одном из ковидных госпиталей Уханя (фото из архива)

В одном из ковидных госпиталей Уханя

Власти Уханя после выявления в городе нескольких случаев заражения коронавирусом намерены подвергнуть тесту на COVID-19 все его население, составляющее более 12 млн человек. Об этом во вторник, 3 августа, заявил заместитель генерального секретаря администрации города Ли Тао.

"Мы приступаем к экстренному тестированию на коронавирус всех жителей, планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально быстро", - объявил он, выступая перед журналистами.

Днем ранее, 2 августа, власти Уханя сообщили о семи случаях заражения коронавирусом у рабочих, приехавших из других регионов Китая. В течение последнего года в городе, который после начала пандемии 76 дней был фактически отрезан от внешнего мира из-за строгих карантинных мер, не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования.

Жесткие меры по борьбе с пандемией в Китае

В настоящее время Пекин старается предотвратить в стране новый виток пандемии, связанный с распространением дельта-варианта коронавируса. В ряде городов проводят массовые тестирования населения, а всех, кто контактировала с зараженными, помещают под строгий карантин. Туристам въезд в китайскую столицу сейчас запрещен.

В городе Янчжоу на востоке Китая после выявления 40 случаев заражения власти издали распоряжение, в соответствии с которым 1,3 млн жителям центра запретили покидать свои дома. Каждой семье разрешается отправлять в город только одного человека в день для совершения необходимых покупок.

Благодаря жестким мерам по борьбе с коронавирусом в 2020 году Пекину удалось сравнительно быстро пресечь его дальнейшее распространение внутри страны. Однако сейчас над Китаем нависла угроза нового этапа пандемии: с середины июля в стране было выявлено более 400 случаев заражения.

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  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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