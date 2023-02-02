Зеленский: Стратегический проигрыш России очевиден

На 345-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 3 февраля (время московское).

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Российские войска в Украине сейчас находятся в "специфической стадии": "когда стратегический проигрыш России уже ясен", но тактически имеется ресурс для попыток наступательных действий. Такую оценку ситуации высказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам . По словам украинского лидера, "враг должен выйти из этой своей стадии гораздо более ослабленным, чем предполагает для себя в худших сценариях".

Хроника событий 2 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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