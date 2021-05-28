Головокружительная красота: винтовые лестницы в Германии (фотогалерея)

Самые старые лестницы в нашей галерее были возведены в Средние века и ренессансную эпоху, но мы также заглянем в современные здания и на бывшие засекреченные объекты.
В Германии в парках разных резиденций прошлых веков можно найти много всего необычного: от искусственного вулкана - до грота Венеры, мечети и синагоги.
В России выпустили 100-рублевую купюру к ЧМ-2018 по футболу. А что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро?
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.