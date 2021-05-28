Головокружительная красота: винтовые лестницы в Германии (фотогалерея)

Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

На этой фотографии перед нами не лестница, а спиралевидный пандус. Он ведет на купол Рейхстага в Берлине, где на смотровой площадке бывает более 8 тысяч человек ежедневно. Был возведен во время генеральной реконструкции здания в конце 1990-х годов по проекту Нормана Фостера.