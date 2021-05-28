 Головокружительная красота: винтовые лестницы в Германии (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 31.05.2021

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По Германии

Головокружительная красота: винтовые лестницы в Германии (фотогалерея)

Самые старые лестницы в нашей галерее были возведены в Средние века и ренессансную эпоху, но мы также заглянем в современные здания и на бывшие засекреченные объекты.

  • Бранденбург

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Нашу подборку мы начнем в библиотеке Бранденбургского технического университета в Котбусе, возведенной в 2001-2004 годах. Наверное, излишним будет говорить о том, что эта сиренево-зеленая лестница пользуется особой популярностью у фотографов.

  • Саксония

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    От нового - к старому, в саксонский замок Хартенфельс - бывшую княжескую резиденцию эрнестинской линии Веттинов. Построенная в 1533-1537 годах, здешняя винтовая лестница считается одним из архитектурных шедевров немецкого Ренессанса.

  • Берлин

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    На этой фотографии перед нами не лестница, а спиралевидный пандус. Он ведет на купол Рейхстага в Берлине, где на смотровой площадке бывает более 8 тысяч человек ежедневно. Был возведен во время генеральной реконструкции здания в конце 1990-х годов по проекту Нормана Фостера.

  • Нойшёнау

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Вот еще один пример такого безбарьерного архитектурного решения. Этот пандус построили для подъема на смотровую площадку в Баварском лесу в общине Нойшёнау.

  • Штральзунд

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Эта винтовая лестница ведет на колокольню храма Святой Марии в Штральзунде. В XVI-XVII веках башня была самым высоким сооружением в мире - 150 метров с учетом шпиля. Храм является памятником кирпичной готики и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Рюген

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Охотничья резиденция Границ на острове Рюген - самый посещаемый замок Мекленбурга - Передней Померании. На смотровую площадку здесь ведет эта чугунная лестница. Проект башни подготовил Карл Фридрих Шинкель - важнейший представитель исторического романтизма в немецкой архитектуре XIX века.

  • Берлин

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Еще один проект Карла Фридриха Шинкеля - винтовая лестница в доме номер 92 на улице Кёпениккер Штрассе в Берлине, в котором сейчас находится небольшой семейный отель.

  • Берлин

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Далее заглянем в единственный во всей Европе полностью сохранившийся театр в стиле ар-деко - Ренессанс-театр в берлинском районе Шарлоттенбург. Здесь играла, в частности, Ольга Книппер-Чехова. Здание было построено в 1902 году для сообщества студентов-архитекторов. Затем его переделали под кинотеатр. А первый драматический спектакль был поставлен в 1922 году.

  • Бад-Мергентхайм

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Винтовая лестница 1574 года в бывшей резиденции Великого магистра Тевтонского ордена в Бад-Мергентхайме (Баден-Вюртемберг).

  • Берлин

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Новое выставочное крыло Немецкого исторического музея в Берлине. Возведено для проведения временных экспозиций в начале 2000-х годов по проекту американского архиектора китайского происхождения Бэй Юймина (Юй Мин Пэй) - лауреата Притцкеровской премии.

  • Берлин

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Так эта винтовая лестница из стекла и бетона в пристройке Немецкого исторического музея выглядит изнутри.

  • Бавария

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Дом баварской экономики в Мюнхене. Был возведен в 1997 году на месте гранд-отеля "Континенталь", о котором до сих пор напоминают фойе и винтовая лестница. Среди гостей отеля были австрийская императрица Елизавета Баварская, а также писатели Томас Манн, Герхарт Гауптман и Райнер Мария Рильке.

  • Мюнхен

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Задержимся в Мюнхене. Эта изящная белоснежная лестница находится в здании земельной организации Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Баварии.

  • Мюнхен

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Еще одна мюнхенская винтовая лестница - в здании Земельного суда по гражданским делам.

  • Карлсруэ

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Этой лестницей пользуются учащиеся Высшей школы музыки в Карлсруэ. Она занимает дворец Готтесауэ, возведенный в ренессансную эпоху.

  • Ганновер

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Винтовая лестница в здании земельного министерства науки Нижней Саксонии в Ганновере.

  • Майнц

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Красивые винтовые лестницы есть не только в исторических и репрезентативных зданиях. Эта фотография сделана в одном из автомобильных паркингов в столице земли Рейнланд-Пфальц Майнце.

  • Франкфурт-на-Одере

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Начальная школа имени Петера Йозефа Ленне, прусского садового архитектора эпохи классицизма, в бранденбургском городе Франкфурте-на-Одере.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Напоследок - два необычных места. Для немцев это - рыбья лестница (Fischtreppe), а по-русски - рыбопропускное сооружение. Его возвели около ГЭС на реке Швентине в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Кохем

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Закончим бетонным шедевром на бывшем секретном объекте - в подземном бункере немецкого Бундесбанка в долине реки Мозель, где в ФРГ хранили резервную валюту на случай войны с Советским Союзом. Подробнее об этом месте можно прочитать по ссылке внизу страницы.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Бранденбург

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Нашу подборку мы начнем в библиотеке Бранденбургского технического университета в Котбусе, возведенной в 2001-2004 годах. Наверное, излишним будет говорить о том, что эта сиренево-зеленая лестница пользуется особой популярностью у фотографов.

  • Саксония

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    От нового - к старому, в саксонский замок Хартенфельс - бывшую княжескую резиденцию эрнестинской линии Веттинов. Построенная в 1533-1537 годах, здешняя винтовая лестница считается одним из архитектурных шедевров немецкого Ренессанса.

  • Берлин

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    На этой фотографии перед нами не лестница, а спиралевидный пандус. Он ведет на купол Рейхстага в Берлине, где на смотровой площадке бывает более 8 тысяч человек ежедневно. Был возведен во время генеральной реконструкции здания в конце 1990-х годов по проекту Нормана Фостера.

  • Нойшёнау

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Вот еще один пример такого безбарьерного архитектурного решения. Этот пандус построили для подъема на смотровую площадку в Баварском лесу в общине Нойшёнау.

  • Штральзунд

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Эта винтовая лестница ведет на колокольню храма Святой Марии в Штральзунде. В XVI-XVII веках башня была самым высоким сооружением в мире - 150 метров с учетом шпиля. Храм является памятником кирпичной готики и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Рюген

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Охотничья резиденция Границ на острове Рюген - самый посещаемый замок Мекленбурга - Передней Померании. На смотровую площадку здесь ведет эта чугунная лестница. Проект башни подготовил Карл Фридрих Шинкель - важнейший представитель исторического романтизма в немецкой архитектуре XIX века.

  • Берлин

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Еще один проект Карла Фридриха Шинкеля - винтовая лестница в доме номер 92 на улице Кёпениккер Штрассе в Берлине, в котором сейчас находится небольшой семейный отель.

  • Берлин

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Далее заглянем в единственный во всей Европе полностью сохранившийся театр в стиле ар-деко - Ренессанс-театр в берлинском районе Шарлоттенбург. Здесь играла, в частности, Ольга Книппер-Чехова. Здание было построено в 1902 году для сообщества студентов-архитекторов. Затем его переделали под кинотеатр. А первый драматический спектакль был поставлен в 1922 году.

  • Бад-Мергентхайм

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Винтовая лестница 1574 года в бывшей резиденции Великого магистра Тевтонского ордена в Бад-Мергентхайме (Баден-Вюртемберг).

  • Берлин

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Новое выставочное крыло Немецкого исторического музея в Берлине. Возведено для проведения временных экспозиций в начале 2000-х годов по проекту американского архиектора китайского происхождения Бэй Юймина (Юй Мин Пэй) - лауреата Притцкеровской премии.

  • Берлин

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Так эта винтовая лестница из стекла и бетона в пристройке Немецкого исторического музея выглядит изнутри.

  • Бавария

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Дом баварской экономики в Мюнхене. Был возведен в 1997 году на месте гранд-отеля "Континенталь", о котором до сих пор напоминают фойе и винтовая лестница. Среди гостей отеля были австрийская императрица Елизавета Баварская, а также писатели Томас Манн, Герхарт Гауптман и Райнер Мария Рильке.

  • Мюнхен

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Задержимся в Мюнхене. Эта изящная белоснежная лестница находится в здании земельной организации Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Баварии.

  • Мюнхен

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Еще одна мюнхенская винтовая лестница - в здании Земельного суда по гражданским делам.

  • Карлсруэ

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Этой лестницей пользуются учащиеся Высшей школы музыки в Карлсруэ. Она занимает дворец Готтесауэ, возведенный в ренессансную эпоху.

  • Ганновер

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Винтовая лестница в здании земельного министерства науки Нижней Саксонии в Ганновере.

  • Майнц

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Красивые винтовые лестницы есть не только в исторических и репрезентативных зданиях. Эта фотография сделана в одном из автомобильных паркингов в столице земли Рейнланд-Пфальц Майнце.

  • Франкфурт-на-Одере

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Начальная школа имени Петера Йозефа Ленне, прусского садового архитектора эпохи классицизма, в бранденбургском городе Франкфурте-на-Одере.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Напоследок - два необычных места. Для немцев это - рыбья лестница (Fischtreppe), а по-русски - рыбопропускное сооружение. Его возвели около ГЭС на реке Швентине в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Кохем

    Винтовые лестницы и спиралевидные пандусы в Германии

    Закончим бетонным шедевром на бывшем секретном объекте - в подземном бункере немецкого Бундесбанка в долине реки Мозель, где в ФРГ хранили резервную валюту на случай войны с Советским Союзом. Подробнее об этом месте можно прочитать по ссылке внизу страницы.

    Автор: Максим Нелюбин


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