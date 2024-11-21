Вьетнам выдал РБ экс-бойца полка Калиновского. Что известно?

Бывший офицер белорусской армии Василий Веремейчик, поддержавший протесты в 2020 году и служивший добровольцем в ВСУ, был задержан белорусским КГБ. Что известно о его деле - у DW.

Первым о задержании экс-бойца Полка Кастуся Калиновского (ПКК) во Вьетнаме сообщил 20 ноября телеграм-канал "Блока Прокопьева-Егорова" - фракции Координационного совета белорусской оппозиции. Василий Веремейчик был делегатом этого блока. Спустя несколько часов арестованного оппозиционера показали по белорусскому телевидению в пропагандистском фильме.

Василий Веремейчик был задержан во Вьетнаме еще 13 ноября, а уже на следующий день его депортировали через Россию в Беларусь под конвоем из трех человек. Несмотря на "политический статус" и военные заслуги, в Хошимин его привела безысходность.

После конфликта с руководителями штаба Полка Кастуся Калиновского (ПКК), в составе которого белорусские добровольцы воюют в Украине, для него был закрыт въезд в Украину. Позже Литва признала его угрозой нацбезопасности в связи с тем, что ранее Веремейчик был кадровым военным белорусской армии. Его данные помещены в шенгенскую информационную систему (SIS), что означает запрет на въезд в ЕС.

Что произошло в Хошимине

Во Вьетнаме Веремейчик находился не первый месяц и был задержан за драку. В Хомишине хватает русскоязычных, говорит один из друзей Василия, пожелавший остаться анонимным. Известно, что Василий познакомился там с представителями русскоязычного комьюнити, которые, по версии знакомого, и спровоцировали потасовку. В результате белорус оказался в полицейском участке, а в доме, где он жил с подругой, был проведен обыск. Уже на следующий день он был депортирован сперва в Россию, где также находился в розыске, а потом в Беларусь.

Боец ПКК. Фото используется в качестве иллюстрации Фото: DW

Веремейчик успел отправить короткое SOS-сообщение о своем задержании, из которого было ясно, что он с первых минут знал о планируемой депортации. Его близкие стали искать адвоката, однако те отказывали в помощи. Обращения в посольства Вьетнама в странах ЕС и диппредставительства разных стран в Хошимине также не дали результатов.

Лишь 19 ноября полиция неофициально сообщила знакомым, что Василий Веремейчик сразу же после задержания был передан представителям белорусских спецслужб. Какая процедура при этом была использована, не ясно, в пропагандистском фильме белорусского ТВ говорилось о "международном сотрудничестве по запросу КГБ".

Как бывший боец ПКК оказался во Вьетнаме?

Еще при формировании подразделения ПКК Василий Веремейчик как бывший кадровый военный выступал против правила отдавать часть зарплаты на общеполковые нужды, критиковал структуру управления ПКК, требовал прекратить подавление инакомыслия. После этого, по мнению еще одного экс-бойца ПКК, данные Веремейчика были внесены в список нежелательных в Украине лиц. В таком случае в белорусском паспорте на страничке для виз при выезде из страны ставится соответствующий штапм.

Из Украины Веремейчик уехал к семье, которая к тому времени находилась в Литве. А после того, как и Литва попросила Василия Веремейчика покинуть ее территорию, он некоторое время он жил Грузии и во Вьетнаме. Примерно месяц назад он предпринял попытку влететь из Стамбула в Варшаву, чтобы там подать запрос на беженство, так как срок действия его белорусского паспорта подходил к концу. Но пограничники стали оформлять его в закрытый лагерь для тех, кто признан нежелательной персоной в странах ЕС. Альтернативой было вернуться в страну вылета, что Веремейчик и сделал.

Он предпринял попытку снова вернуться в Грузию, но в аэропорту ему отказали во въезде и в эту страну. Решение лететь во Вьетнам было принято просто от безысходности, говорит один из друзей Василия Веремейчика.

Проблемы, о которых все знали

Один из сооснователей ветеранской организации "Ассоциация белорусских добровольцев" Андрей Кушнеров, также входящий в состав Координационного совета белорусской оппозиции и до сих пор воющий в составе ВСУ, отмечает, что о проблемах Василия Веремейчика знали все белорусские демократические лидеры и возглавляемые ими структуры.

Более года публично обсуждали, в каком положении находится участник войны, получивший в апреле 2022 года тяжелое ранение. Но решения никто не нашел. В Литве, считает Кушнеров, по проблеме Веремейчика можно было работать на уровне высших должностных лиц, но живущие там представители белорусской демократической оппозиции, по его оценке, не хотели даже критиковать принятые чиновниками этой страны решения.

Не лучше, по его мнению, обстоит дело и с Украиной. 21 ноября в официальном канале ПКК был опубликован пост, в котором говорится, что вопросы запрета на въезд в Украину для добровольцев находятся в компетенции СБУ и пограничной службы страны. Информации о том, пытался ли полк оспорить запрет, в сообщении нет. Сейчас белорусские добровольцы готовят петицию с предложением включить экс-бойца ВСУ, которому в Беларуси грозит 20 лет лишения свободы и даже смертная казнь (ПКК признан в Беларуси террористической организацией. - Ред.), в обменные списки.

Офис Светланы Тихановской назвал экстрадицию Василия Веремейчика прямым следствием репрессивной политики режима Лукашенко и подчеркнул необходимость усиления международных механизмов защиты прав человека. Демсилы призвали международное сообщество изменить подходы к рассмотрению дел по предоставлению международной защиты, акцентируя внимание на индивидуальном анализе обстоятельств каждого отдельного случая, и разорвать сотрудничество с силовыми структурами РБ.

Тем же белорусам, которых преследует режим, офис Тихановской рекомендуют сверяться со списком стран, в которые ездить небезопасно. Среди таких стран не только страны ЕС, США, Великобритания, Канада, но и, например, Хорватия.