 ″Весна″: Участник протестов в Беларуси экстрадирован из РФ на родину | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.01.2022

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Беларусь

"Весна": Участник протестов в Беларуси экстрадирован из РФ на родину

Как сообщают правозащитники, обвиняемый в нарушении порядка и насилии в отношении милиционера Дмитрий Подлобников экстрадирован из Москвы в Минск, невзирая на запрет ЕСПЧ.

Пенитенциарное учреждение в Минске

Гражданин Беларуси  Дмитрий Подлобников  экстрадирован из России на родину, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В Беларуси его обвиняют в грубом нарушении порядка и причинении морального вреда сотруднику милиции. Сообщение об этом в понедельник, 10 января, обнародовал белорусский правозащитный центр "Весна".

Данные о местонахождении задержанного разнятся

Согласно сведениям правозащитников, молодой человек помещен в СИЗО-3 в Гомеле. Между тем, как отметила в интервью "Новой газете" адвокат комитета "Гражданское содействие" Мария Красова, она не получала официальной информации по поводу того, что ее подзащитный находится в Беларуси. По данным руководителя правовых программ Московской Хельсинкской группы Романа Киселева, родственники Подлобникова уведомления о его экстрадиции также не получали.

В воскресенье Мария Красова побывала в московском СИЗО-4, где Подлобников содержался под стражей после задержания в России. Как рассказала журналистам защитница, сотрудницы пенитенциарного учреждения "без запинки" указали номер камеры, в которой предположительно находился молодой человек.

В то же время, по словам Красовой, когда правозащитники 4 января позвонили в  СИЗО-4, им сказали, что Подлобников убыл 31 декабря. Но при этом, указала адвокат, электронные письма до него доходили, а это говорит о том, что он по-прежнему там. Уведомления о том, что ее сын получил направленные ему и прошедшие цензуру письма, пришли и матери Подлобникова. Она получила их 4 и 8 января. При этом Мария Красова указала, что срок содержания под стражей истекал у Подлобникова 5 января.

В чем обвиняют Подлобникова

Как рассказала журналистам Мария Красова, моральный вред милиционеру со стороны Дмитрия Подлобникова заключался в том, что Подлобников ударил того ладонью по каске. По ее словам, в деле фигурируют записи телефонных разговоров знакомых, где идет речь о том, что силовики избили протестующих, "но при этом претерпели моральные страдания".

В августе 2020 года Подлобников выходил на акции протеста в Жлобине. 9 августа его задержали, но через три дня отпустили. Позже он уехал на заработки в Россию. Почти год спустя молодой человек по запросу Минска был задержан в РФ.

Решение о запрете экстрадировать Дмитрия Подлобникова из России в Беларусь до 31 января 2022 года  ЕСПЧ  вынес 31 декабря 2021 года. Ранее он уже в трех случаях запрещал России депортировать граждан Беларуси на родину. Речь идет об участниках акций протеста 2020 года Вадиме Дубойском, Андрее Казимирове и Алексее Кудине. Высылка Дубойского и Казимирова в результате была приостановлена. А в отношении всемирно известного белорусского спортсмена Кудина позиция ЕСПЧ на решение российской апелляционной инстанции не повлияла: он был экстрадирован в Минск.

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    Автор: Ольга Верасович


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