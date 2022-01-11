"Весна": Участник протестов в Беларуси экстрадирован из РФ на родину

Гражданин Беларуси Дмитрий Подлобников экстрадирован из России на родину, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В Беларуси его обвиняют в грубом нарушении порядка и причинении морального вреда сотруднику милиции. Сообщение об этом в понедельник, 10 января, обнародовал белорусский правозащитный центр "Весна".

Данные о местонахождении задержанного разнятся

Согласно сведениям правозащитников, молодой человек помещен в СИЗО-3 в Гомеле. Между тем, как отметила в интервью "Новой газете" адвокат комитета "Гражданское содействие" Мария Красова, она не получала официальной информации по поводу того, что ее подзащитный находится в Беларуси. По данным руководителя правовых программ Московской Хельсинкской группы Романа Киселева, родственники Подлобникова уведомления о его экстрадиции также не получали.

В воскресенье Мария Красова побывала в московском СИЗО-4, где Подлобников содержался под стражей после задержания в России. Как рассказала журналистам защитница, сотрудницы пенитенциарного учреждения "без запинки" указали номер камеры, в которой предположительно находился молодой человек.

В то же время, по словам Красовой, когда правозащитники 4 января позвонили в СИЗО-4, им сказали, что Подлобников убыл 31 декабря. Но при этом, указала адвокат, электронные письма до него доходили, а это говорит о том, что он по-прежнему там. Уведомления о том, что ее сын получил направленные ему и прошедшие цензуру письма, пришли и матери Подлобникова. Она получила их 4 и 8 января. При этом Мария Красова указала, что срок содержания под стражей истекал у Подлобникова 5 января.

В чем обвиняют Подлобникова

Как рассказала журналистам Мария Красова, моральный вред милиционеру со стороны Дмитрия Подлобникова заключался в том, что Подлобников ударил того ладонью по каске. По ее словам, в деле фигурируют записи телефонных разговоров знакомых, где идет речь о том, что силовики избили протестующих, "но при этом претерпели моральные страдания".

В августе 2020 года Подлобников выходил на акции протеста в Жлобине. 9 августа его задержали, но через три дня отпустили. Позже он уехал на заработки в Россию. Почти год спустя молодой человек по запросу Минска был задержан в РФ.

Решение о запрете экстрадировать Дмитрия Подлобникова из России в Беларусь до 31 января 2022 года ЕСПЧ вынес 31 декабря 2021 года. Ранее он уже в трех случаях запрещал России депортировать граждан Беларуси на родину. Речь идет об участниках акций протеста 2020 года Вадиме Дубойском, Андрее Казимирове и Алексее Кудине. Высылка Дубойского и Казимирова в результате была приостановлена. А в отношении всемирно известного белорусского спортсмена Кудина позиция ЕСПЧ на решение российской апелляционной инстанции не повлияла: он был экстрадирован в Минск.

Смотрите также:

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Цепи солидарности Несмотря на преследования и жесткие действия со стороны силовиков, минчане продолжают выходить на улицы и выстраиваться в цепи солидарности. Теперь выход даже такой небольшой группы требует подготовки и больших человеческих ресурсов - чтобы обеспечить безопасность всех участников.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Дворовые протесты Популярные еще недавно чаепития и концерты во дворах теперь стали слишком опасны для их участников. Но, договариваясь в закрытых чатах, минчане по-прежнему собираются по вечерам в своих дворах, чтобы сфотографироваться и показать в соцсетях, что протесты не прекращаются.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Политические граффити В этом году исполнилось 35 лет аварии на ЧАЭС. Проведение традиционного "Чернобыльского шляха" в Минске власти так и не разрешили, ссылаясь на отсутствие у организаторов договоров с городскими службами, а также на ситуацию с коронавирусом. Одному из организаторов несогласованной акции, председателю партии "Зеленые" Дмитрию Кучуку, дали 15 суток ареста.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Видео-ролики К годовщине чернобыльской катастрофы минчане сделали видеоролик. Заклеенные красно-зеленой лентой глаза снявшихся в нем символизируют слепоту белорусов. "Нам и раньше не говорили правду, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь наши глаза открылись, и это уже не вернуть назад", - говорят авторы ролика.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Цепи свободы в других городах Беларуси На улицы выходит не только Минск, но и другие города Беларуси. Многим активистам из Смолевич пришлось уехать из страны этой весной после того, как на концерт группы РСП ворвался ОМОН и большинство музыкантов и зрителей оказались за решеткой.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Бело-красно-белые флаги в небе В районе Минского камвольного комбината регулярно запускают в небо флаги с бело-красно-белыми воздушными шарами. Раньше их тут вешали на здания, однако теперь такие флаги довольно быстро снимают работники ЖЭСа или МЧС. В планах креативных минчан и другие способы демонстрации национальной символики, справиться с которыми городским службам будет непросто.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Акции солидарности с политзаключенными Политическим заключенными в Беларуси на сегодняшний день признаны 370 человек. Дмитрия Янковского 4 мая осудили на год лишения свободы за то, что в сентябре прошлого года он заступился за женщину, которую милиционер ударил в лицо. Яновского признали виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Символика в лифтах Жители одного из минских домов научились разбирать металлические панели в лифтах. Достаточно приклеить на световую полосу красный скотч, и получится бело-красно-белый флаг - главный символ протестов в Беларуси.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Рисунки на асфальте "Мы разам", "Жыве Беларуь", "97%", принты с гербом "Пагоня" и бело-красно-белый флаг - такие надписи и рисунки на асфальте можно встретить во многих городах Беларуси.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Наклейки в подъездах Генпрокуратура Беларуси подготовила пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистской символикой. Если это случится, то за хранение такой наклейки у себя дома будет грозить административная ответственность. Свою первую присягу в качестве президента Александр Лукашенко в 1994 году принимал под бело-красно-белым флагом.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Бело-красно-белый маникюр Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

Протесты в Беларуси: "партизанский" формат Символы на деревьях Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом. Автор: Ольга Верасович

