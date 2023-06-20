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Лондон выделит 3 млрд долларов на восстановление Украины

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 21 июня.

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Лондон
Лондон (фото из архива, Vuk Valcic/ZUMA Wire/IMAGO)Фото: Vuk Valcic/ZUMA Wire/IMAGO

На 483-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 21 июня (время московское).

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Великобритания окажет поддержку экономике Украины в размере 3 млрд долларов (2,7 млрд евро) в течение следующих трех лет. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак. По оценкам Даунинг-стрит, ВВП Украины сократился на 29 процентов с начала войны.

Двухдневная Международная конференция по восстановлению Украины открывается 21 июня в Лондоне. На нее съедутся свыше 1000 иностранных высокопоставленных лиц из 61 страны, а также представители промышленности и глобальные инвесторы.

Между тем король Карл III принял в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне ключевых участников конференции. Монарх провел аудиенцию, в частности, с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, госсекретарем США Энтони Блинкеном и председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Хроника событий 20 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 июня 00.00 - 13.59 >>>

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