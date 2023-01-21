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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши СунакФото: SUNAK VIA INSTAGRAM via REUTERS
ПолитикаВеликобритания

Риши Сунак оштрафован за непристегнутый ремень безопасности

Сергей Ромашенко
42 мин. назад

Полиция наказала британского премьера за то, что тот ехал непристегнутым на заднем сиденье автомобиля. Офис Сунака заявил, что премьер признает ошибку и заплатит штраф.

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Полиция Великобритании оштрафовала премьер-министра страны Риши Сунака за то, что тот, находясь на заднем сиденье ехавшего автомобиля, вел видеосъемку без пристегнутого ремня безопасности. Полиция Ланкашира вечером в пятницу, 20 января, сообщила в своем микроблоге Twitter, что постановление о штрафе выписано "42-летнему мужчине из Лондона". Имя нарушителя названо не было.

В свою очередь офис британского премьера сообщил, что Сунак полностью признал свою ошибку, приносит извинения и, безусловно, оплатит штраф. Видеозапись инцидента, выложенная в Instagram, вызвала критику и уже удалена.

В Великобритании за езду в автомобиле без пристегнутого ремня безопасности положен штраф в размере 100 фунтов стерлингов (114 евро). В случае неуплаты дело передается в суд, где размер штрафа может увеличиться до 500 фунтов.

Не первый штраф Риши Сунака

Это уже не первый случай, когда Риши Сунак вынужден платить денежный штраф. Еще в бытность министром финансов в правительстве Бориса Джонсона его оштрафовали за нарушение тогдашних антикоронавирусных ограничений: Сунак был одним из участников вечеринки на Даунинг-стрит, которую Джонсон устроил по случаю своего дня рождения.  

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