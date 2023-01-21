Риши Сунак оштрафован за непристегнутый ремень безопасности

Полиция наказала британского премьера за то, что тот ехал непристегнутым на заднем сиденье автомобиля. Офис Сунака заявил, что премьер признает ошибку и заплатит штраф.

Полиция Великобритании оштрафовала премьер-министра страны Риши Сунака за то, что тот, находясь на заднем сиденье ехавшего автомобиля, вел видеосъемку без пристегнутого ремня безопасности. Полиция Ланкашира вечером в пятницу, 20 января, сообщила в своем микроблоге Twitter, что постановление о штрафе выписано "42-летнему мужчине из Лондона". Имя нарушителя названо не было.

В свою очередь офис британского премьера сообщил, что Сунак полностью признал свою ошибку, приносит извинения и, безусловно, оплатит штраф. Видеозапись инцидента, выложенная в Instagram, вызвала критику и уже удалена.

В Великобритании за езду в автомобиле без пристегнутого ремня безопасности положен штраф в размере 100 фунтов стерлингов (114 евро). В случае неуплаты дело передается в суд, где размер штрафа может увеличиться до 500 фунтов.

Не первый штраф Риши Сунака

Это уже не первый случай, когда Риши Сунак вынужден платить денежный штраф. Еще в бытность министром финансов в правительстве Бориса Джонсона его оштрафовали за нарушение тогдашних антикоронавирусных ограничений: Сунак был одним из участников вечеринки на Даунинг-стрит, которую Джонсон устроил по случаю своего дня рождения.

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