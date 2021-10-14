Ведущие экономисты понизили прогноз по росту экономики ФРГ

Ведущие институты экономики ФРГ скорректировали в сторону понижения прогнозы по развитию экономики Германии на текущий год. В новом докладе, обнародованном в четверг, 14 октября, прогнозируется рост ВВП Германии в объеме 2,4 процента. В начале года эксперты полагали, что экономика ФРГ вырастет в текущем году на 3,7 процента. В пандемийном 2020 году экономика Германии обвалилась на 4,9 процента.

В настоящее время германская экономика страдает, главным образом, от задержек с поставками сырья и полуфабрикатов. Ситуация негативно отражается и на такой ключевой опоре экономики Германии, как экспорт: в августе впервые с мая 2020 года немецкие предприятия экспортировали по сравнению с предыдущим месяцем меньше продукции, чем импортировали. Тем не менее показатели по экспорту все же превышают докризисный уровень февраля 2020 года.

На 2022 год экономисты прогнозируют мощный рост экономики в Германии в объеме 4,8 процента. В начале года они полагали, что рост составит 3,9 процента.

Смотрите также:

Немецкие компании на российском рынке BASF Лидер мировой химической промышленности связан с Россией главным образом через свою нефтегазовую дочку Wintershall. Она создала с "Газпромом" СП "Ачимгаз", добывающее газ в Уренгое, является совладельцем Южно-Русского месторождения в Сибири, газопровода "Северный поток" и морского участка строящегося "Южного потока". К тому же она вместе с "Лукойлом" добывает нефть в Волгограде.

Немецкие компании на российском рынке E.on Ведущая энергокомпания Германии с 2007 года вложила 6 миллиардов евро в российскую электроэнергетику. Сегодня "Э.ОН Россия" производит 6 процентов всей электроэнергии в РФ. Одновременно E.on является одним из крупнейших в ЕС импортеров российского газа. Вместе с "Газпромом" концерн владеет долями в Южно-Русском нефтегазовом месторождении в Сибири и в газопроводе "Северный поток".

Немецкие компании на российском рынке Siemens Ведущий технологический концерн Германии поставляет российским клиентам самую разную электротехническую продукцию, в основном – турбины для электростанций и системы рельсового транспорта. Это и высокоскоростные "Сапсаны", и электропоезда "Ласточка". Siemens активно занимается локализацией своего производства: в России на его фабриках и СП трудятся около 3000 человек.

Немецкие компании на российском рынке Volkswagen Ведущий автостроитель Европы вложил в России свыше 1,3 миллиарда евро и стал тем самым одним из крупнейших иностранных инвесторов в российской автомобильной промышленности. С 2007 года он выпускает на своем заводе в Калуге автомобили марок Volkswagen и Skoda. В 2011 году концерн заключил соглашение о контрактной сборке автомобилей на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Немецкие компании на российском рынке Deutsche Bahn Немецкая государственная железнодорожная компания представлена в России пятью фирмами, четыре из которых являются ее стопроцентными дочками. Среди них – DB Schenker Russia, предоставляющая полный комплекс услуг в области логистики. Одно из направлений давнего сотрудничества с "Российскими железными дорогами" – развитие транспортного коридора Китай- Россия-Европа.

Немецкие компании на российском рынке Metro Мало у кого из иностранных инвесторов бизнес в России рос в последние годы такими темпами, как у ведущего торгового концерна Германии. С 2001 года Metro открыл в 45 российских регионах 73 торговых центра Metro Cash & Carry, создав тем самым свыше 18 400 рабочих мест. Кроме того, в 27 городах РФ действуют 57 магамаркетов бытовой техники и электроники Media Markt.

Немецкие компании на российском рынке Henkel Для лидера немецкой бытовой химии, выпускающего, в частности, стиральные порошки, шампуни и клеи, Россия стала четвертым по значению рынком сбыта в мире. На восьми российских предприятиях Henkel трудятся примерно 2500 человек. Завод компании в Перми является вторым по величине производителем синтетических моющих средств в РФ.

Немецкие компании на российском рынке DHL Дочерняя компания немецкого логистического концерна Deutsche Post за 30 лет работы на российском рынке создала одну из крупнейших в России сетей экспресс-доставки. У компании свыше 150 представительств в РФ, корреспонденцию и грузы ее клиентов перевозят порядка 950 коммерческих транспортных средств, она ежедневно осуществляет собственные чартерные авиарейсы в Европу.

Немецкие компании на российском рынке Adidas Второй в мире по величине производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря еще с советских времен удерживает в России позицию лидера рынка. Сегодня у него на территории РФ - около 1000 фирменных магазинов. Компания является официальным партнером сборной России по футболу, так что на чемпионате мира 2014 года в Бразилии российские игроки выходили на поле в форме от Adidas. Автор: Андрей Гурков

