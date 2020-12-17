 Вакцинация от ковида: у кого иммунитет будет еще до Нового года | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 28.12.2020

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Коронавирус

Вакцинация от ковида: у кого иммунитет будет еще до Нового года

По всему миру начинается массовая вакцинация от коронавируса. О том, кого надо бы привить в первую очередь, - карикатурист Сергей Елкин.

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