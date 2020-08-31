Во всей красе: в замке Нойшванштайн отреставрировали Зал певцов

За более чем 130 лет в баварском замке Нойшванштайн побывало около 70 миллионов посетителей. Сейчас здесь впервые осуществляют масштабные реставрационные работы.
Искусственное озеро Форггензе - редкостной красоты. Оно находится недалеко от замка Нойшванштайн, но появилось здесь позже этой всемирно известной баварской достопримечательности.
Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.
Нынешний май в Германии пока капризничает и удивляет немцев изменчивой погодой.
Несмотря на ремонтные работы, самая популярная достопримечательность Баварии продолжает принимать посетителей.
Этот замок считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном" - в любом случае, построены они были в одну и ту же архитектурную эпоху.
Бавария это не только Альпы, озера и сказочные замки. А ведь многие люди именно так и считают. Как появился у Баварии ее романтический имидж?
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
Под маркой "Нойшванштайн" в Баварии выпускается около сотни сувениров.
Есть ли еще в мире деревня, которая может похвастаться сразу двумя королевскими замками? Причем такими, посмотреть на которые каждый день приезжают тысячи туристов со всего мира.