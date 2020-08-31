Во всей красе: в замке Нойшванштайн отреставрировали Зал певцов

Зал певцов в замке Нойшванштайн

Поэтапные ремонт и реставрация разных частей замка будут длиться до 2023 года и обойдутся в общей сложности в 20 миллионов евро. В таком масштабе здесь это делается впервые. Всего лишь несколько дней назад, 25 августа 2020 года, исполнилось 175 лет со дня рождения баварского короля Людвига II, подарившего себе и нам всем этот сказочный замок.