 Во всей красе: в замке Нойшванштайн отреставрировали Зал певцов | Информация о Германии и советы туристам | DW | 31.08.2020

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По Германии

Во всей красе: в замке Нойшванштайн отреставрировали Зал певцов

За более чем 130 лет в баварском замке Нойшванштайн побывало около 70 миллионов посетителей. Сейчас здесь впервые осуществляют масштабные реставрационные работы.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Зал певцов (Sängersaal) - самое большое и роскошное помещение в знаменитом баварском замке Нойшванштайн. В конце нынешнего лета в этом зале завершились обширные реставрационные работы, а у нас появилась возможность поделиться фотографиями агентства dpa, сделанными по этому случаю.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Поэтапные ремонт и реставрация разных частей замка будут длиться до 2023 года и обойдутся в общей сложности в 20 миллионов евро. В таком масштабе здесь это делается впервые. Всего лишь несколько дней назад, 25 августа 2020 года, исполнилось 175 лет со дня рождения баварского короля Людвига II, подарившего себе и нам всем этот сказочный замок.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)
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    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Об истории замка Нойшванштайн мы уже рассказывали очень подробно. Ссылки находятся в конце страницы. Здесь же поделимся некоторыми фактами, касающимися непосредственно этого зала.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    В 1867 году баварский король Людвиг II побывал в Тюрингии, где посетил древний замок Вартбург. Примерно лет за десять до этого в одном из залов Вартбурга были закончены работы над циклом фресок, которые были посвящены проходившим здесь в Средние века поэтическим турнирам поэтов - миннезингеров.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Такой же зал Людвиг II пожелал видеть в своем новом замке - Нойшванштайне. Баварский король был огромным поклонником творчества композитора Рихарда Вагнера. Основную роль в оформлении зала играют сцены и герои из вагнеровской оперы "Тангейзер", посвященной состязаниям певцов в Вартбурге.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Знатоки творчества Вагнера и немецких легенд также найдут здесь изображения по мотивам "Лоэнгрина" и "Парцифаля". Планы для оформления этого зала были созданы в 1883 году.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Длина Зала певцов в Нойшванштайне составляет 27 метров, ширина - 10 метров. Расположен он на четвертом этаже замка - прямо над личными покоями Людвига II. Рассматривать его оформление можно часами, но у туристов столько времени здесь нет.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    На осуществление этого проекта потребовалось три года. После окончания работ в 1886 году зал ни разу не реставрировался.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Для посетителей замок Нойшванштайн был открыт уже вскоре после трагической смерти Людвига II в 1886 году. Замок находится в собственности федеральной земли Бавария. Согласно данным баварского правительства, за это время здесь побывало около 70 миллионов посетителей.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    От такого большого потока туристов, с которыми в замок попадает пыль и проникает влажность, особенно сильно страдают фрески, однако, как видно на фотографиях, в Зале певцов они теперь прекрасно отреставрированы. На очереди - другие помещения.


  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Зал певцов (Sängersaal) - самое большое и роскошное помещение в знаменитом баварском замке Нойшванштайн. В конце нынешнего лета в этом зале завершились обширные реставрационные работы, а у нас появилась возможность поделиться фотографиями агентства dpa, сделанными по этому случаю.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Поэтапные ремонт и реставрация разных частей замка будут длиться до 2023 года и обойдутся в общей сложности в 20 миллионов евро. В таком масштабе здесь это делается впервые. Всего лишь несколько дней назад, 25 августа 2020 года, исполнилось 175 лет со дня рождения баварского короля Людвига II, подарившего себе и нам всем этот сказочный замок.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)
    Еще по теме

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Об истории замка Нойшванштайн мы уже рассказывали очень подробно. Ссылки находятся в конце страницы. Здесь же поделимся некоторыми фактами, касающимися непосредственно этого зала.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    В 1867 году баварский король Людвиг II побывал в Тюрингии, где посетил древний замок Вартбург. Примерно лет за десять до этого в одном из залов Вартбурга были закончены работы над циклом фресок, которые были посвящены проходившим здесь в Средние века поэтическим турнирам поэтов - миннезингеров.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Такой же зал Людвиг II пожелал видеть в своем новом замке - Нойшванштайне. Баварский король был огромным поклонником творчества композитора Рихарда Вагнера. Основную роль в оформлении зала играют сцены и герои из вагнеровской оперы "Тангейзер", посвященной состязаниям певцов в Вартбурге.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Знатоки творчества Вагнера и немецких легенд также найдут здесь изображения по мотивам "Лоэнгрина" и "Парцифаля". Планы для оформления этого зала были созданы в 1883 году.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Длина Зала певцов в Нойшванштайне составляет 27 метров, ширина - 10 метров. Расположен он на четвертом этаже замка - прямо над личными покоями Людвига II. Рассматривать его оформление можно часами, но у туристов столько времени здесь нет.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    На осуществление этого проекта потребовалось три года. После окончания работ в 1886 году зал ни разу не реставрировался.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    Для посетителей замок Нойшванштайн был открыт уже вскоре после трагической смерти Людвига II в 1886 году. Замок находится в собственности федеральной земли Бавария. Согласно данным баварского правительства, за это время здесь побывало около 70 миллионов посетителей.

  • Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

    Зал певцов в замке Нойшванштайн

    От такого большого потока туристов, с которыми в замок попадает пыль и проникает влажность, особенно сильно страдают фрески, однако, как видно на фотографиях, в Зале певцов они теперь прекрасно отреставрированы. На очереди - другие помещения.


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Контекст

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Ссылки в интернете

www.neuschwanstein.de

Замок Нойшванштайн

Аудио- и видеофайлы по теме

Кемптен - #DailyDrone  

Андексское аббатство - #DailyDrone  

Линдау - #DailyDrone  

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