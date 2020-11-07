Форггензе - лазурное озеро, исчезающее зимой (фотогалерея)

Искусственное озеро Форггензе - редкостной красоты. Оно находится недалеко от замка Нойшванштайн, но появилось здесь позже этой всемирно известной баварской достопримечательности.
Искусственное озеро Форггензе в Баварии - самое большое по площади водохранилище Германии.
Туристы, до посещения Нойшванштайна уже бывавшие в парижском Диснейленде, приехав в баварские Альпы, сталкиваются с феноменом дежавю.
Есть ли еще в мире деревня, которая может похвастаться сразу двумя королевскими замками? Причем такими, посмотреть на которые каждый день приезжают тысячи туристов со всего мира.
Этот немецкий остров-сад на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука российского царя Александра II. (31.05.2019)
Десять тысяч лет одной рыбацкой деревушки на Боденском озере.