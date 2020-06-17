В Вашингтоне сообщили о подготовке новых санкций из-за отравления Навального

Вашингтон и после саммита президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина готовит новые санкции в отношении России, связанные с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом в воскресенье, 20 июня, в эфире телеканала CNN сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, (…) и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим", - заявил он. По словам Салливана, как только удастся идентифицировать надлежащие цели санкций, будут введены штрафные меры, связанные с применением химического оружия.

Возможны новые санкции по СП-2

Кроме того, администрация США планирует вводить новые ограничительные меры в отношении российских компаний в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2" (СП-2), указал далее Салливан. Он напомнил, что президент США Джо Байден ранее отказался лишь от санкций в отношении швейцарской компании - оператора проекта и ее немецкого директора. Меры же в отношении российских фирм, участвующих в строительстве, вводились и будут вводиться далее, добавил Салливан.

В ответ на заявление помощника Байдена официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва всегда закономерно отвечала на "незаконные действия США". Она также обвинила США в попытке использовать отравление Навального в качестве инструмента повышения своей конкурентоспособности.

Первый саммит Байдена и Путина

В Женеве 16 июня состоялась первая встреча Байдена и Путина после инаугурации нового президента США. Они договорились о возвращении послов России и США к месту службы и начале консультаций по стратегическим вопросам. Саммит не привел к резкому повороту в российско-американских отношениях.

Как сообщил Байден на пресс-конференции, на саммите он предупредил Путина, что последствия для России будут "опустошительными и разрушительными", если Навальный, приговоренный к реальному сроку в колонии колонии по делу "Ив Роше", умрет.

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