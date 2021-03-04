Санкции за Навального и Крым. Доставка прямо в Кремль!

США ввели новые санкции против глав силовых ведомств РФ за арест Навального и продлили "старые" ограничения за аннексию Крыма. Пора вводить сервис доставки санкций по Москве, считает Сергей Елкин.
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