В Тбилиси десятки тысяч вышли на проевропейский митинг

Проевропейский митинг на площади Свободы в Тбилиси проходит в преддверии выборов в парламент Грузии 26 октября.

Десятки тысяч жителей Грузии вышли на проевропейский митинг в преддверии выборов в парламент страны 26 октября. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщило агентство AFP.

Митингующие на центральной площади Свободы в Тбилиси размахивали флагами ЕС и Грузии, некоторые держали транспаранты с надписью "Грузия выбирает Европейский Союз".

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили также утверждала, что намерена присоединиться к акции: "Уверена, что вас завтра будет очень много, и я буду завтра с вами".

Инициаторами митинга выступили несколько грузинских неправительственных организаций, в том числе "Европейская орбита Грузии" и коалиция "Мой голос за ЕС".

Ожидается, что основная борьба на выборах развернется между правящей партией "Грузинская мечта" и несколькими оппозиционными партиями и блоками, выступающими за сближение с Европейским Союзом.

По данным социологических опросов, "Грузинская мечта" может набрать свыше 30% голосов, в то время как за оппозиционные силы готовы проголосовать суммарно порядка 50-55% избирателей.

Грузинский "закон об иноагентах"

В Грузии 1 августа вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния", который многим наблюдателям напоминает российский закон об "иноагентах". Правовая норма обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие не менее 20 процентов своих доходов из-за рубежа, зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.

Организации, на которые распространяется действия закона, обязаны ежегодно предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. Уклонение от этих требований грозит штрафом в размере 25 тысяч лари (около 8,5 тысячи евро).

Подготовка этого закона и его принятие вызвали массовые протесты в Грузии. Зурабишвили наложила на документ вето, назвав его калькой с российского закона об "иноагентах", однако правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето главы государства благодаря своему большинству в парламенте.

Закон против ЛГБТ в Грузии

Депутаты от "Грузинской мечты" 17 сентября поддержали в окончательном чтении законопроект о "семейных ценностях", запрещающий "пропаганду ЛГБТ" и смену пола. Среди прочего документ запрещает однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, "идентифицирующими себя другим гендером" и негетеросексуальными людьми. Кроме того, нововведения предполагают запрет операций по смене пола, указания в документах гендера, отличного от биологического пола, а также "пропаганды ЛГБТ" в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве.

Этот закон был жестко раскритикован в ЕС. В частности, в Брюсселе заявили, что закон нарушает основные права грузин и подрывает европейский путь Грузии.

Критика ситуации в Грузии со стороны ЕС и США

Закон "О прозрачности иностранного влияния" вызвал критику Тбилиси со стороны Евросоюза и США. Так, лидеры стран ЕС приостановили процесс вступления Грузии в Европейский Союз и заморозили 30 млн евро, предназначенных на поддержку Тбилиси в оборонной сфере.

В свою очередь Соединенные Штаты ввели визовые запреты в отношении ряда грузинских политиков и сотрудников правоохранительных органов, а также объявили о пересмотре сотрудничества с Грузией. В частности, Вашингтон приостановил выделение помощи Тбилиси на 95 млн долларов (87 млн евро) и отложил на неопределенный срок совместные с Грузией военные учения "Достойный партнер".