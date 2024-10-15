Посол: Лондон отменил переговоры с Грузией в сфере обороны

Посол Великобритании в Тбилиси Гаррет Уорд выразил надежду, что после парламентских выборов правительство Грузии вернется к прозападному курсу и доверие между сторонами будет восстановлено.

Великобритания впервые за 10 лет приняла решение заморозить стратегический Диалог Уордропа, ежегодно осуществлявшийся королевством с Грузией на уровне министров. Кроме того, британская сторона отменила готовящиеся переговоры высокого уровня в оборонной сфере и приостановила программу по кибербезопасности. Об этом рассказал посол Великобритании в Грузии Гаррет Уорд в интервью онлайн-изданию InterpressNews во вторник, 15 октября.

При этом посол выразил надежду, что после парламентских выборов, которые должны пройти в Грузии 26 октября, правительство страны вернется к прозападному курсу и доверие между Лондоном и Тбилиси будет восстановлено.

Отмена Диалога Уордропа между Грузие и Великобританией

"Я ожидал, что мы будем вместе работать над укреплением устойчивости Грузии и нашего общего процветания, но за последний год правительство Грузии выбрало другой курс, и в первые месяцы моего пребывания в Тбилиси мне пришлось ясно выразить нашу озабоченность по поводу упадка демократии и антизападной риторики. Я надеюсь, что правительство Грузии изменит свой подход, что позволит мне вновь обрести оптимизм", - заявил британский дипломат в беседе с журналистами.

Уорд указал, что Лондон оказался обеспокоен, когда грузинский "парламент принял закон, ограничивающий деятельность гражданского общества, хотя он видел сильное противодействие со стороны общественности и обязался не возвращать этот закон на повестку дня (речь идет о законе "О прозрачности иностранного влияния". - Ред.)".

"Мы были разочарованы, когда лидеры "Грузинской мечты" начали продвигать теории заговора и выдвигать предположения, что западные партнеры подрывают Грузию. Мы были шокированы, когда "Грузинская мечта" назвала запрет оппозиционных партий одним из обещаний своей предвыборной программы", - продолжил собеседник InterpressNews.

По словам Уорда, именно эти обстоятельства стали причиной, по которой Великобритания впервые с момента запуска стратегического диалога Уордропа на уровне министров решила заморозить этот формат. "После выборов, независимо от того, кто будет в правительстве, мы надеемся увидеть четкие свидетельства возвращения на евроатлантический путь, чтобы восстановить доверие и вернуться к тесному партнерству", - заключил британский посол.

Грузинский "закон об иноагентах"

1 августа в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния", который многим наблюдателям напоминает российский закон об "иноагентах". Правовая норма обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие не менее 20 процентов своих доходов из-за рубежа, зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.

Организации, на которые распространяется действия закона, обязаны ежегодно предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. Уклонение от этих требований грозит штрафом в размере 25 тысяч лари (около 8,5 тысячи евро).

Подготовка этого закона и его принятие вызвали массовые протесты в Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на документ вето, назвав его калькой с российского закона об "иноагентах", однако правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето главы государства благодаря своему большинству в парламенте.

Закон против ЛГБТ в Грузии

17 сентября депутаты от правящей "Грузинской мечты" поддержали в окончательном чтении законопроект о "семейных ценностях", запрещающий "пропаганду ЛГБТ" и смену пола. Среди прочего документ запрещает однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, "идентифицирующими себя другим гендером" и негетеросексуальными людьми. Кроме того, нововведения предполагают запрет операций по смене пола, указания в документах гендера, отличного от биологического пола, а также "пропаганды ЛГБТ" в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве.

Этот закон был жестко раскритикован в ЕС. В частности, в Брюсселе заявили, что закон нарушает основные права грузин и подрывает европейский путь Грузии.

Критика развития ситуации в Грузии со стороны ЕС и США

Закон "О прозрачности иностранного влияния" вызвал критику Тбилиси со стороны Евросоюза и США. Так, лидеры стран ЕС приостановили процесс вступления Грузии в Европейский Союз и заморозили 30 млн евро, предназначенных на поддержку Тбилиси в оборонной сфере.

В свою очередь Соединенные Штаты ввели визовые запреты в отношении ряда грузинских политиков и сотрудников правоохранительных органов, а также объявили о пересмотре сотрудничества с Грузией. В частности, Вашингтон приостановил выделение помощи Тбилиси на 95 миллионов долларов и отложил на неопределенный срок совместные с Грузией военные учения "Достойный партнер".

Что такое Диалог Уордропа

Площадка Диалог Уордропа была основана в 2014 году и названа в честь Оливера Уордропа - первого Верховного комиссара Великобритании в Грузии,работавшего там в 1919-1921 годах. В рамках этого формата представители двух стран ежегодно обсуждают стратегическое партнерство в ряде областей.