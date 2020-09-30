 В США за сутки зафиксировано около 60 тысяч новых заражений коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.10.2020

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Мир

В США за сутки зафиксировано около 60 тысяч новых заражений коронавирусом

В России суточный показатель прироста инфицированных достиг максимума в 12 846 человек, в Германии третий день подряд фиксируется более 4 тысяч новых заражений.

Персонал госпиталя в Нью-Йорке

За минувшие сутки в Соединенных Штатах выявлено около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. По подсчетам агентства Reuters на основе данных из официальных источников, показатель суточного прироста составил не менее 58 248 инфицированных, тем самым общее число случаев заражения в США возросло до 7,69 миллиона. Число летальных исходов от пневмонии COVID-19 увеличилось на 959 до 213 778, сообщает агентство в субботу, 10 октября.

Между тем группа волонтеров Worldometer указывает, что 9 октября число инфицированных в США возросло на 60 558 до 7 894 478, число смертей от последствий коронавируса – на 910 до 218 648.

В России - максимальный суточный прирост с начала эпидемии

В России за сутки выявлено 12 846 инфицированных коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала пандемии. От последствий заражения при этом скончались 197 человек.

Общий показатель выявленных с начала эпидемии заражений в России возрос до 1 285 084, летальных исходов  до 22 454, сообщается на сайте оперативного штаба.

В Германии третий день подряд - более 4 тысяч новых заражений

В Германии также растут показатели новых заражений, третий день подряд суточный прирост инфицированных превышает 4 тысячи человек. За последние 24 часа в стране выявлен 4721 новый случай SARS-CoV-2, общее число зарегистрированных с начала эпидемии случаев возросло до 319 381, число летальных исходов - до 9404 (на 15 выше, чем днем ранее).

В Кельне число заражений превысило критическую отметку в 50 новых случаев на 100 000 жителей, 10 октября этот показатель вырос до отметки 54,8. Тем самым крупнейший город на западе Германии стал новым регионом  риска, в нем ужесточены ограничения, направленные на сдерживание пандемии. В частности, запрещено употребление алкоголя в общественных местах в ночное время и введено правило обязательного ношения масок в пешеходных зонах. Ранее одной из "красных зон" в Германии стал Берлин.

В Польше введено обязательное ношение масок на улице

В Польше в связи с растущими показателями инфицированных вступили в силу новые ограничения. С 10 октября жителям страны необходимо носить маски на открытом воздухе. Кроме того, в 38 особенно пострадавших от пандемии населенных пунктах действуют дополнительные меры, в частности частичные запрет на проведение мероприятий и семейных торжеств.

В тот же день власти Польши сообщили о максимальном числе новых случаев с начала пандемии. За минувшие сутки число инфицированных возросло на 5,3 тысячи до 121,6 тысячи. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о начале в стране второй волны заболевания.

Во Франции прирост впервые превысил 20 000 случаев

Во Франции показатель суточного прироста впервые превысил 20-тысячную отметку. За минувшие 24 часа выявлено 20 339 новых инфицированных, от последствий COVID-19 скончались 109 человек, общее число жертв превысило 32,6 тысячи. Число пациентов с коронавирусом в реанимациях французских больниц возросло на 21 до 1439.

В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс занято более 40 процентов коек в палатах интенсивной терапии. Между тем в четырех крупных городах Франции - Лилле, Лионе, Гренобле и Сент-Этьене - ввели режим строгих ограничительных мер сроком на 15 дней. В частности, закрыты все бары и спортивные залы, ужесточены условия работы ресторанов, полиция проверяет ношение защитных масок всех находящихся на улице людей.

Во всем мире с начала пандемии, по данным Worldometers, коронавирусом заразились более 37 миллионов человек, от последствий инфекции скончались более миллиона человек.

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  • Бианка Ремтер

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    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

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    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

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    Незаметные герои времен пандемии

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  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


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