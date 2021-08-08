Коронавирус: в США тяжело заболели или умерли менее 0,01% вакцинированных

Менее 0,01 процента привитых от COVID-19 американцев попали в больницу или умерли в результате заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает во вторник, 10 августа, американская медиакомпания CNN.

Согласно этой статистике, в США ко 2 августа были полностью вакцинированы более 164 миллионов человек, при этом среди них зафиксировано лишь 1507 случаев смерти (менее 0,001%) от последствий COVID-19, и лишь 7 101 человек (менее 0,005%) был госпитализирован с этим диагнозом.

Таким образом, у более чем 99,99% полностью вакцинированных от коронавируса американцев не развивались тяжелые формы заболевания, требующие госпитализации.

Большинство заразившихся после вакцинации - пожилые

Кроме того, 74% всех зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом после вакцинации были среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, а в каждом пятом из зарегистрированных летальных случаев причиной смерти был не сам COVID-19, а что-то другое, даже если у этих людей наблюдалось заражение после вакцинации.

В исследовании CDC учитывались только случаи госпитализации или смерти с зафиксированной у пациента коронавирусной инфекцией после полной вакцинации.

Стратегии борьбы с коронавирусом в США грозит провал

Ранее, 8 августа, руководитель Национальных институтов здравоохранения США Френсис Коллинз предупредил о возможном провале стратегии борьбы с коронавирусом в США в связи с недостаточно эффективной кампанией вакцинации. Днем ранее прирост заражений SARS-CoV-2 в стране впервые с февраля преодолел отметку в 100 тысяч случаев. В последние недели в США распространяется более заразный дельта-вариант вируса.

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