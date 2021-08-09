 Почему четвертая волна коронавируса захлестывает Казахстан? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.08.2021

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Мир

Почему четвертая волна коронавируса захлестывает Казахстан?

В Казахстане уже третью неделю ежедневно обновляются рекорды по выявлению новых случаев заражения коронавирусом. Врачи опасаются, что к середине августа число инфицированных может увеличиться в 1,5 раза.

Указатель в сквере в Алма-Ате на тест на коронавирус

Казахстан накрывает четвертая волна пандемии

На прошедшем 6 августа онлайн-брифинге в Алма-Ате главный санитарный врач крупнейшего города Казахстана Жандарбек Бекшин объявил о начале в стране четвертой волны пандемии. По его словам, связано это с распространением дельта-варианта коронавируса, который стал доминирующим. В предыдущий пик заражений в начале лета, заметил Бекшин, казахстанские медики сталкивались в основном с британским штаммом.

"Эпидемиологическая ситуация в городе очень напряженная. С 28 июля суточная регистрация превысила 1,5-тысячный рубеж и составила 25 тысяч новых случаев заражения только за июль. В августе мы видим резкий рост. Заболеваемость сейчас регистрируется на уровне 1500-1600 случаев в день. Инфицированные поступают в тяжелом состоянии. Почти 70% из них направляются в реанимационные отделения и в палаты интенсивной терапии", - сообщил Жандарбек Бекшин.

Инфицированных может стать больше

О резко возросшей нагрузке на систему здравоохранения Алма-Аты рассказал и первый руководитель городского управления общественного здоровья Нариман Табынаев: "Нагрузка огромная. Мы провели мониторинг - в среднем в час мы госпитализируем 30 больных с COVID-19. В часы пик, с 12 до 14 дня и с 20 до 22 вечера - до 130 зараженных людей. То есть, по 2 человека в минуту".

Скорая помощь в Алма-Ате

В часы пик скорые доставляют в больницы в среднем по два заболевших ковидом в минуту

Согласно информации алма-атинских врачей, чаще всего заражение коронавирусом происходит на рынках, в магазинах и на предприятиях общепита, в семьях, в общественном транспорте, а также в местах массового отдыха населения и в аптеках. Зафиксированы случаи инфицирования вирусом COVID-19 и во время посещений других регионов Казахстана.

Большую часть зараженных в настоящий момент составляют люди в возрасте от 20 до 40 лет - 38%. Те, кому от 40 до 59 лет - 25%, лица старше 60 лет - только 20%. Но особенно тревожит медиков резко увеличившееся число заболевших коронавирусом детей дошкольного и школьного возраста. По последним данным среди госпитализированных они составляют 23%. При этом и Жандарбек Бекшин, и Нариман Тыбынаев опасаются, что к середине августа не только в Алма-Ате, но и во всем Казахстане, число инфицированных может увеличиться в 1,5 раза с текущих 7,8 тысяч до 12 тысяч заражений в сутки.

Праздники во время пандемии

Во многом опасения медиков можно назвать обоснованными. Несмотря на введенные жесткие штрафы за несоблюдение противоэпидемиологических мер (для граждан в пересчете 171 евро при средней зарплате около 500 евро, для мелких предпринимателей больше 1 тысячи 338 евро), а также многочисленные призывы врачей, многие казахстанцев не соблюдают меры предосторожности.

Один из центров тестирования в Алма-Ате

Один из центров тестирования в Алма-Ате

Не только в двухмиллионной Алма-Ате, но и в Нур-Султане и Караганде, где число инфицированных на 100 тысяч человек даже выше, чем в крупнейшем городе страны, жители часто игнорируют требования надевать защитные маски в общественном транспорте и при посещении торговых центров и базаров. А в социальных сетях регулярно появляются фотографии и видеоролики со свадебных торжеств, дней рождений и корпоративных вечеринок с участием явно свыше предельно допустимых действующими правилами 100 человек.

Еще одной серьезной проблемой стала массовая подделка паспортов вакцинации и результатов ПЦР-тестов. По последним данным МВД Казахстана от 6 августа, с начала 2021 года в разных городах страны было заведено 110 уголовных дел, из которых 60 связаны с подделкой ПЦР-справок и 50 - с незаконной выдачей паспортов вакцинации не привившимся от коронавируса людям.

Последнее обстоятельство ставит под некоторое сомнение информацию Министерства здравоохранения, согласно которой на 8 августа первый компонент одной из четырех зарегистрированных вакцин (российская Sputnik V, казахстанская QazVac, китайская CoronaVac и арабская Hayat-Vax) получили почти 5 млн 728 тысяч человек, а полностью вакцинированы более 4 млн 356 тысяч жителей страны.

Кризис доверия против страха

Практикующий врач-пульмонолог одной из алма-атинских больниц, попросивший не называть его имя, в беседе с DW заметил, что есть несколько причин массового заражения казахстанцев коронавирусной инфекций. Главная причина - кризис доверия населения к любым инициативам властей.

"Это какой-то абсурд, но нередко люди больше верят всяким утверждающим о распылении коронавируса с самолетов антиваксерам, чем специалистам. Хотя доля вины властей тоже есть. Например, нет действенного контроля над соблюдением строгого карантина пациентами, которых лечат на дому. Немало из них, желая найти дополнительную врачебную помощь, нарушают существующие требования, - рассказал в беседе с DW врач-пульмонолог из Алма-Аты. - Во-вторых, влияние на статистику оказывает отсутствие четкого постановления Минздрава об отсутствии необходимости делать ПЦР-тесты вакцинированным людям. Практика показывает, что у 90% из них результат будет положительным, но без ПЦР-теста в другие страны не пускают. В-третьих, у нас до сих пор действует протокол лечения прошлого года, который в условиях мутации вируса, к сожалению, уже не всегда помогает".

Впрочем, сторонники вакцинации убеждены, что в конце концов элементарный страх окажется сильнее пессимизма и недоверия казахстанцев к вакцинам. Ведь в казахстанских социальных сетях в последние дни некрологи по ушедшим из-за коронавируса в мир иной людям, среди которых оказались известные писатели и артисты, ученые, журналисты и топ-менеджеры крупных предприятий, стали появляться намного чаще фотографий и видео с юбилеев и вечеринок.

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    Автор: Андрей Гурков


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