 В США вновь более 100 000 заражений SARS-CoV-2 в сутки | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 07.08.2021

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Коронавирус

В США вновь более 100 000 заражений SARS-CoV-2 в сутки

Без вакцинации от ковида прирост заражений может достичь сотен тысяч человек в сутки, предостерегла глава CDC. В США полностью вакцинирована половина жителей, Алабама и Миссисипи существенно отстают.

Пункт вакцинации от COVID-19 в Нью-Йорке

Пункт вакцинации от COVID-19 в Нью-Йорке

Суточный прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в США в субботу, 7 августа, преодолел отметку в 100 тысяч случаев. Если людей не прививать, прирост заражений может достичь нескольких сотен тысяч человек в сутки, предостерегла руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски несколькими днями ранее. В начале января власти ежедневно регистрировали около четверти миллиона случаев заражения, в начале лета показатель упал до 11 тысяч.

Хотя бы одну прививку от ковида сделали более 70 процентов жителей Соединенных Штатов. Эта цель, поставленная президентом страны Джозефом Байденом, была достигнута с месячным опозданием. Полный курс вакцинации в США прошел каждый второй.

Десятки тысяч доз уничтожены из-за нехватки желающих привиться

Однако в штатах Алабама и Миссисипи все требуемые прививки сделали менее 35 процентов жителей. При этом в Алабаме свыше 65 тысяч доз вакцины были утилизированы, поскольку власти не смогли до истечения срока годности препарата отыскать достаточного количества желающих привиться.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 202 млн жителей планеты, свыше 4 млн больных этой инфекцией умерли, около 182 млн выздоровели. На США приходится больше всего подтвержденных заражений (более 35 млн) и летальных исходов (свыше 615 тысяч).

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    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

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Можно ли после вакцинации не бояться заразиться коронавирусом? Понять это помогает тест на антитела. Проблема в том, что с ними пока что многое неясно. Еще одна проблема - дельта-вариант.  

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