Почти по Хичкоку, или В случае локдауна набирайте "Т" (фото)

Магдебург • "Театр у телефона" или "Искусство - по вызову!" - так можно перевести название акции "Bei Anruf: Kunst!", придуманной в Городском театре Магдебурга - столицы немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт.

Из-за коронавирусного локдауна в Германии до 10 января или еще дольше все театры и другие учреждения культуры будут оставаться закрытыми для публики - никаких спектаклей, представлений, концертов. В Магдебурге решили раздавать всем желающим бесплатные билеты на телефонные звонки - по 10 минут каждый.

Актриса Изабель Вилль (Isabel Will) читает текст из спектакля "Смерть Тройханда", посвященного приватизации государственного имущества ГДР после воссоединения Германии

Актер Кристоф Бангертер (Christoph Bangerter) в костюме из спектакля "Ангел в Америке"

Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны на днях во время первой такой акции, итогами которой организаторы остались довольны. Члены театрального коллектива читали по телефону монологи и тексты, исполняли арии и другие номера.

Еще одна участница акции - Майке Шрётер (Maike Schroeter) и Кристоф Бангертер

Городской театр в Магдебурге

Хичкок и локдаун

Большинство телефонных абонентов, заказавших слоты на культурно-художественные звонки, оказались жителями Магдебурга и окрестностей, но среди них были также заядлые театралы из Гамбурга, Брауншвейга и земли Баден-Вюртемберг. Следующие телефонные мини-представления состоятся 12 и 19 декабря.

В названии акции "Bei Anruf: Kunst!" обыгрывается немецкое название фильма Альфреда Хичкока 1954 года "В случае убийства набирайте «М»" ("Bei Anruf Mord"), то есть, если следовать этой логике, в случае локдауна нужно набирать "Т".

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