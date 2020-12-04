Рождество без рождественских рынков (фото)

Берлин • Праздничная атмосфера появляется не сама по себе. Особенно в нынешние трудные времена лучше не отказываться от рождественско-новогодних традиций - позаботиться о создании праздничной атмосферы заранее.

Например, у себя дома можно нарядить и украсить все раньше обычного и более обстоятельно. Говорят, что это помогает улучшить настроение. На улицах и площадях Германии об этом уже позаботились, хотя, конечно, без рождественских рынков немецкие города выглядят непривычно, если не сказать - сиротливо, но все же… Вот фотографии, сделанные корреспондентами агентства dpa.

Берлин, Любек, Нюрнберг…

Улица Курфюрстендамм в Берлине

Голштинские ворота в Любеке

Улица Юнгфернштиг в Гамбурге

В центре города Бохума, Рурская область

Площадь перед Старой ратушей в Люнебурге

Главный рынок в Нюрнберге - площадь, на которой обычно проводится всемирно известный рождественский рынок

Одна из торговых улиц в центре Кельна

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