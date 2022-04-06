 В Швейцарии заморозили российские активы на сумму более 7 млрд евро | Новости из Германии об Украине | DW | 07.04.2022

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Украина

В Швейцарии заморозили российские активы на сумму более 7 млрд евро

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 апреля.

Протесты против вторжения России в Украину в Берне, апрель 2022 года

Протесты против вторжения России в Украину в Берне, апрель 2022 года

На 43-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 7 апреля (время московское).

ВОЗ: 91 медучреждение в Украине подверглось атакам

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С момента вторжения российских войск в Украину под обстрелы попало уже 91 медицинское учреждение, заявил региональный директор ВОЗ по Европе и Центральной Азии Ханс Клуге (Hans Kluge) на пресс-конференции во Львове. Он осудил атаки на больницы, госпитали и другие медучрежденя.

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Неизвестный напал на главного редактора "Новой газеты" и нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, когда он ехал в поезде. "Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара". По словам Муратова, нападавший выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что все случаи нарушения правил ведения войны будут расследованы. Так он на пресс-конференции после заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе прокомментировал видео, на котором украинский военнослужащий выстрелом в упор убивает пленного российского солдата. "Украинская армия соблюдает правила ведения войны. Могут быть отдельные случаи нарушения этих правил. Они точно будут расследованы", - заверил Кулеба. Он подчеркнул, что чувства, вызванные убийствами и изнасилованиями мирных людей в Буче "не оправдывают нарушение правил ведения войны".

Кремль признал "значительные потери" российских войск в Украине

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В Кремле признали большие потери российских войск в Украине. "У нас значительные потери, это огромная трагедия для нас", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News.

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В Луганской области не осталось ни одной больницы, не подвергшейся обстрелам, сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. "С начала войны обстреляно каждое медицинское учреждение в регионе", - написал Гайдай в Facebook. Свою запись он снабдил двумя фотографиями разрушенной больницы в городе Рубежное. "Новая, современная, оснащенная новейшей техникой - все это в прошлом", - пишет губернатор. По его словам, российские войска намеренно лишают область медицинских учреждений, чтобы у пострадавших не было шансов выжить.

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Правительство Эстонии в четверг приняло решение ограничить для граждан России и Беларуси возможность работать или вести бизнес и приостановило выдачу новых виз и видов на жительство. "Данная санкция является дополнительным шагом во избежание противоречия, когда международные и государственные санкции ограничивают экономику и инвестиции России и Беларуси, но в то же время предоставляют гражданам этих стран вид на жительство, право на ведение бизнеса и работы", - рассказал министр внутренних дел Кристиан Яани. В то же время государство не аннулирует имеющиеся виды на жительство и основания для пребывания и работы в Эстонии и, если они есть, то данное лицо может ходатайствовать об их продлении.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не сомневается, что страны Запада предоставят Киеву оружие, нужное для защиты от России, но вопрос в том, успеют ли эти вооружения попасть в страну. Об этом он заявил по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе, в котором он принял участие, сообщает корреспондент DW. "У меня нет сомнений, что у Украины будет оружие, необходимое, чтобы воевать. Вопрос в сроках. Сейчас дискуссия не о списке вооружений, а о сроках: когда мы их получим", - отметил он. "Одну или две недели назад было достаточно сказать, что дадут. Сегодня важнее знать, когда дадут", - добавил Кулеба.

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 11 апреля приостановит работу в России, сообщила компания в Twitter, а также в рассылке пользователям. Представитель российского сегмента Spotify Рустам Киреев сообщил, что сервис будет доступен для россиян через VPN. Spotify наряду с другими иностранными компаниями решил уйти из России в ответ на военное вторжение РФ в Украину. В выпущенном ранее заявлении компания отметила, что принятые в России с начала войны законы сильно ограничивают доступ к информации и ликвидируют свободу мнений.

++17.50++

Жертвы среди гражданского населения в Буче

Жертвы среди гражданского населения в Буче

Эксперты ООН изучат массовые случаи гибели гражданского населения в окрестностях Киева, выявленные после ухода российских войск, заявил в четверг заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время посещения города Бучи, расположенного неподалеку от украинской столицы. "Мир уже сильно шокирован", - сказал Гриффитс в Буче, добавив, что "следующим шагом станет проведение расследования".  

++17.25++

Европарламент призвал страны ЕС позаботиться о защите детей из Украины, спасающихся от войны. "Каждый ребенок имеет право на защиту от насилия, эксплуатации и домогательств", - отмечается в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге. За нее проголосовали 609 евродепутатов, 3 - были против, еще 47 - воздержались, сообщили в пресс-службе Европарламента. Согласно резолюции, на границах стран ЕС с Украиной должны находится офицеры по защите детей. Они должны выявлять несовершеннолетних беженцев из Украины и определять их нужды. Детям, прибывшим без родителей или родственников, а также детям из приютов, следует назначить опекунов, призвали евродепутаты. Социальные службы в каждом государстве ЕС должны постоянно следить за благополучием этих детей. 

В Швейцарии заморозили российские активы на 7,5 млрд франков

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В соответствии с санкциями против России в Швейцарии за прошедшие две недели арестованы активы россиян на сумму около 1,7 млрд франков, в результате общий объем замороженных средств российского происхождения в стране достиг 7,5 млрд франков (7,27 млрд евро), сообщил представитель ведомства экономики в Федеральном министерстве экономики, образования и науки Эрвин Боллингер. По его словам, в первую очередь речь идет о банковских счетах, а также об 11 объектах недвижимости. Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в ответ на войну России против Украины.

++16.30++

Самолет компании Cargologicair UK в аэропорту Франкфурт-Хан

Самолет компании Cargologicair UK в аэропорту Франкфурт-Хан

Власти Германии на неопределенное время задержали грузовой Boeing 747 авиакомпании Cargologicair UK, принадлежащей россиянам. Самолет проходил техническое обслуживание в аэропорту Франкфурт-Хан на западе Германии. "Поскольку на компанию Cargologicair UK и ее самолеты распространяются нынешние санкции ЕС, лайнеру выдан запрет на вылет", - сообщило ведомство по безопасности авиасообщения федеральной земли Рейнланд-Пфальц. По его данным, следует исходить из того, что санкции, связанные с войной России против Украины, не будут отменены в обозримом будущем. В свою очередь представитель аэропорта Франкфурт-Хан сообщил, что за стоянку самолета его владельцы должны платить 1200 евро в сутки.

В министерстве транспорта ФРГ пояснили, что компания Cargologicair UK на 100 процентов принадлежит Cargo Logic Holding Ltd, владельцами которой являются граждане РФ Алексей Исайкин и Сергей Шкляник.

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Страны "Большой семерки" на фоне российской агрессии против Украины призвали Россию соблюдать международные договоры в области оружия массового поражения. "Мы предостерегаем против любой угрозы или против использования химического, биологического или ядерного оружия. Мы напоминаем о российских обязательствах по международным договорам, стороной которых она является, и которые защищают нас всех", - отмечается в в заявлении глав МИД стран G7, размещенном в четверг на сайте министерства иностранных дел Германии. Страны "Группы семи" отвергли обвинения России в адрес Украины, заявив, что Киев соблюдает Конвенцию о запрещении химического оружия и Конвенцию о биологическом оружии. Ранее Минобороны РФ утверждало, что в Украине в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций.

В Кремле признали дочерей Путина после введения против них санкций США

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Россия ответит на санкции, введенные США в отношении дочерей Владимира Путина, "так, как посчитает необходимым", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "применение санкций к членам семей" "трудно поддается пониманию и объяснению". Таким образом в Кремле фактически признали, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова имеют родственные связи с Путиным. В санкционном списке США, расширенном 6 апреля, их называют "взрослыми дочерьми Путина".

++14.50++

Служба безопасности Украины заявила, что смогла составить поименные списки российских военнослужащих, подозреваемых в совершении предполагаемых военных преступлений в Киевской области, в том числе - в Буче.

"СБУ установит каждого, кто причастен к зверствам в Буче и в других городах Киевской области", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В нем также отмечается, что служба безопасности Украины опросила почти две тысячи свидетелей и выявила 33 человека, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.

Власти Днепра советуют женщинам и детям уехать из города

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Власти Днепра рекомендуют ранее уехавшим жителям города пока не возвращаться, а некоторым из оставшихся эвакуироваться. Мэр Днепра Борис Филатов на брифинге в четверг посоветовал покинуть город женщинам, детям, пожилым людям, а также тем, кто не работает на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре. Кроме того, Филатов попросил беженцев из регионов на востоке страны ехать транзитом в западные области, поскольку там будет безопаснее.

++14.05++

Украина критикует новые санкции ЕС в отношении России, которые в настоящее время обсуждаются в Брюсселе. "Мы по-прежнему добиваемся введения эмбарго на поставки российских нефти и газа в Европу", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО. Страны ЕС планируют ввести запрет на импорт угля, древесины и алкогольных напитков из России. Также рассматривается возможность запретить въезд в ЕС дочерям Путина. Ранее за отказ от российской нефти и газа высказался Европарламент. Однако решение о введении санкций принимают исключительно страны ЕС.

Хроника событий 7 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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