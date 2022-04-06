В Гостомеле вводят недельный комендантский час

На 43-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 7 апреля (время московское).

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4 892 человека были эвакуированы по гуманитарным коридорам 6 апреля. Об этом сообщила в видеообращении вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 686 человек, из них 1 171 человек - из Мариуполя.

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Телеканал "Соловьев.Live" начнет вещать на частотах Euronews, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе канала.

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В освобожденном городе Гостомеле, а также в окрестных селах вводят усиленный комендантский час, сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Комендантский час продлится с 06.00 7 апреля до 06.00 14 апреля. Жителям категорически запрещено находиться на улицах и в других общественных местах, а также передвигаться транспортом и пешком. Отмечается, что временные ограничения необходимы, чтобы специалисты могли деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей.

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С сайта холдинга "Национальная медиа группа" (НМГ), в который входят Первый канал, "5 канал", телеканалы РЕН ТВ и СТС, исчезли упоминания о главе совета директоров Алине Кабаевой, сообщает издание "Агентство". Ранее Алексей Навальный призвал Запад ввести санкции против российских государственных СМИ и их руководства, в том числе против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Кабаевой, которую Навальный назвал "любовницей Путина". В 2019 году сразу несколько западных изданий опубликовали материалы о том, что президент России Владимир Путин может быть отцом детей Кабаевой. Кремль не стал комментировать эти публикации.

Хроника событий 6 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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